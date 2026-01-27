ALTCOIN

Son Dakika: Robinhood 27 Ocak Altcoin Listelemesi

Özet

  • Robinhood PYTH listeleyecek.
  • Pyth Network oracle alanında faaliyet gösteriyor ve Chainlink’in rakibi. RWA alanındaki pazar büyümesi göz önünde bulundurulursa potansiyeli olduğu söylenebilir.
  • Robinhood 2026 yılında listelemelere hız verdi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
ABD ve Avrupa’daki bireysel yatırımcılar tarafından yoğun biçimde kullanılan Robinhood şimdi yeni listelemesini duyurdu. Şirket kripto paralara uzun süredir ilgi duysa da çıkış noktası hisse senetlerine kolay yatırım olanağıydı. Son birkaç haftadır listelemelerine hız veren şirket bugün bir altcoini daha yatırımcılarla buluşturuyor.

PYTH Coin Listeleme

Robinhood bugün PYTH Coin’i listeliyor. Platformda 100’ün altında altcoin olduğu için bu tarz listelemeler dikkat çekici. Avrupa ve ABD’de ağırlıklı olarak bireysel yatırımcılar hizmet veren yeni nesil yatırım platformu sık aralıklarla listelemeler yapıyor. Hali hazırda Binance gibi ana akım borsalarda da işlem gören Pyth Network (PYTH) 338 milyon dolar piyasa değerine sahip ve arzının yarıdan fazlası dolaşımda. 2026 ve 2027 Mayıs aylarında büyük kilit açılışları yapacak olan altcoin son 1 yılda %79 düşüş yaşadı.

Pyth Network oracle alanında faaliyet gösteriyor ve Chainlink’in rakibi. RWA alanındaki pazar büyümesi göz önünde bulundurulursa potansiyeli olduğu söylenebilir. Uygulamalara anlık piyasa verileri sağlayan platform 380 farklı kalemde ETF, emtialar, döviz çiftleri ve kripto paralar için fiyat beslemeleri sunuyor. Ağın katılımcıları arasında Binance, OKX, Jane Street, Bybit, Cboe Global Markets var.

Duyurunun ardından kayda değer yükseliş olmasa da Robinhood’un desteği yükseliş ortamında çok daha iyi hissedilebilir.

