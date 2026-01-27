ABD Piyasaları ve Kripto Paralar 27 Ocak

ABD hisse senetleri kazanç raporlarının yoğunluğu nedeniyle iyi durumda. Teknoloji hisseleri güçlü ancak Bitcoin bunu umursamıyor. Kazanç raporu haftası sona erdiğinde borsa geri çekilirse BTC’nin daha büyük kayıplar yaşamasından endişe ediliyor. Peki piyasalarda son durum ne?

ABD Piyasaları ve Kripto

Hisse senetlerindeki kazançlar Bitcoin’e yaramadı. Teknoloji hisselerinin gücüne rağmen AI balonu tartışmalarının ortasında düşüş yaşayan BTC tam tersi olduğunda tepkisiz kalıyor. Hacimler zayıfladı ve yaklaşık 3 aydır devam eden sıkıcı havanın ardından 98 bin dolar direncinden de eli boş dönülmesi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Altın sekizinci yükseliş gününde ve gümüş tarihi zirvelere ulaştı. Japonya’nın Yen’e müdahalesinden şüphelenen yatırımcılar volatilite artışına hazır. Trump yazı hazırlandığı sırada konuşuyor ve “Büyük donanma İran’a gidiyor, umarım kullanmak zorunda kalmayız” ifadelerini kullandı.

Gerilimi besleyen Trump bu gece Güney Kore’ye de vergileri artırdı. Trump kripto paralara bugünlerde hiç iyi gelmiyor.

Çarşamba günü yapılacak Federal Rezerv toplantısı için beklenti büyük ölçüde netleşmiş durumda. Tek belirsizlik Powell’ın tonu ve vurguları ve onu da yarın akşam göreceğiz.

Önemli Gelişmeler

18:00’da CB Tüketici Güveni verisi gelecek ve duyarlılığı göreceğiz. Gün boyu büyük ABD şirketlerinin kazanç raporları gelecek ve bu haftanın geri kalanında da devam edecek. Gece 00:00’da Trump’ın açıklamaları olacak. 02:50’de Japonya Merkez Bankası toplantı tutanakları yayınlanacak. Yen müdahalesiyle ilgili bugün bir duyuru görebiliriz. Ayrıca tutanaklarda faizlerin daha da artırılabileceğine dair işaretler görmemiz halinde Asya piyasa açılışında kripto yine kırmızıya boyanabilir.

Günün geri kalanında büyük bir gelişme yok. Gece yarısından son hem Trump’ın açıklamaları hem Japonya’dan gelecek haberler doğru seviyelerde stop noktalarının belirlenmesi gerektiğini yatırımcılara bir kez daha hatırlatıyor.

Trump’ın yazı hazırlandığı sırada süren açıklamalarında önemli detaylar olursa bunu da son dakika olarak paylaşacağız. BTC 88 bin doların hemen altında ve ETH 2.900 doları korumaya çalışıyor. Hacimsizlikten bunalan Coinbase platform üzerinden nasıl altın trade edilebileceğiyle ilgili duyuru geçiyor. Kripto paralar için zor günler.