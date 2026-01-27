ABD Tüketici Güven Endeksi 27 Ocak Raporu Açıklandı

Conference Board Tüketici Güven Endeksi dakikalar önce yayınlandı. BTC fiyatında kalıcı bir sonuç doğurmasa da piyasalara ABD tüketicilerinin bakışını anlamak açısından bu rapor önemliydi. Yarınki faiz kararı neredeyse kesin, Fed indirimlere ara veriyor ve istihdam toparlanırken büyüme güçlü kalırsa indirimlerden kaçınmaya devam edebilir.

ABD Tüketici Güven Endeksi

CB Tüketici Güveni Ocak ayında 9,7 puan düşüşle 84,5’e geriledi. Aralık ayındaki rakam yukarı revizeyle endeks 94,2 seviyesine çekildi. Aralık ayı endeks değerinin 5,1 puan yukarı yönlü revize edilmesi, geçen ay hafif bir artışa neden olarak ilk bildirilen düşüşü tersine çevirdi. Ancak, Ocak ayının ön sonuçları, bir aylık artışın ardından güvenin yeniden düşmeye başladığını gösteriyor.

“Tüketicilerin mevcut iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerine dayanan Mevcut Durum Endeksi, Ocak ayında 9,9 puan düşüşle 113,7’ye geriledi. Tüketicilerin gelir, iş ve işgücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli beklentilerine dayanan Beklentiler Endeksi ise 9,5 puan düşüşle 65,1’e geriledi ve genellikle önümüzdeki dönemde resesyonun habercisi olan 80 eşik değerinin oldukça altında kaldı. Ön sonuçlar için son tarih 16 Ocak 2026 idi.” – Conference Board Raporu

The Conference Board Baş Ekonomisti Dana M Peterson şunları söyledi;

“Tüketicilerin hem mevcut durum hem de gelecek beklentileri hakkındaki endişelerinin derinleşmesiyle Ocak ayında güven çöktü. Endeksin beş bileşeni de kötüleşti ve genel endeks, COVID-19 pandemisinin en dip seviyesini aşarak Mayıs 2014’ten bu yana en düşük seviyesine (82,2) geriledi. Tüketicilerin ekonomiyi etkileyen faktörlere ilişkin yazılı yanıtları karamsarlığa doğru eğilimini sürdürdü. Fiyatlar ve enflasyon, petrol ve gaz fiyatları ile gıda ve market fiyatlarına yapılan atıflar yüksek seviyede kaldı. Gümrük vergileri ve ticaret, siyaset ve işgücü piyasasına yapılan atıflar da Ocak ayında arttı ve sağlık/sigorta ve savaşa yapılan atıflar da hafif yükseldi.”

Kripto Paraları Bekleyen Ne?

2025 son çeyrekte istihdamdaki aşırı zayıflama nedeniyle Fed mecburi olarak 75bp faiz indirimi yaptı. Her toplantıda indirim ihtimalinin verilere bağlı değiştiğini gördük. Bugün geldiğimiz noktada ekonomik büyümeye dair beklentiler birçok raporda iyileşirken AI desteği burada önemli bir faktör. Ancak yaklaşan ara seçimlere rağmen tüketici güvenindeki zayıflık bize Trump’ın harekete geçmesi gerektiğini söylüyor.

Mali teşvik, dağıtılacak çekler, faizlerin hızla normalleşmesi, daha düşük faizli kredi kartları gibi hayatı kolaylaştıracak birçok vaatle seçmenlerinin karşısına çıkan Trump’ın onlara istediğini verdiğini söyleyemeyiz. 2026 sonundaki ara seçimler öncesinde Trump gerekli gevşeme adımlarının atılmasını sağlayamazsa Temsilciler Meclisi ve Senato çoğunluğunu kaybederek zor durumda kalabilir. Şimdilik henüz yolun başındayız ve Trump’ın atacağı adımları izleyeceğiz.

Bu hafta yeni Fed Başkanının Trump tarafından açıklanması bekleniyordu ancak henüz bu belli olmadı. Eğer yeni başkan ay bitmeden açıklanırsa bu hafta kriptoda hareketlilik boğalar lehine artabilir.