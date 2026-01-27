ZEC Coin Alımı İçin Doğru Zaman Mı? Bitcoin için 3 Önemli Grafik

Geçen yılın sonunda ZEC Coin büyük bir ralli başlamış ardından beyin takımının ayrılmasıyla hızlı kayıplar görmeye başlamıştık. Peki artık dibi gördü mü? Farklı analistlerin Bitcoin (BTC) için beklentisi ne yönde? Güncel görünüm ve tahminleri ele alıp piyasalara farklı pencerelerden göz atalım.

ZEC Coin

Gizlilik altcoinleri arasında ZEC Coin geçtiğimiz yıl liderdi ancak 2026 itibariyle satışların başlaması bekleniyordu. Regülasyon dalgasının ortasında birçok yatırımcı varlıklarını güvence altına almak için gizlilik altcoinlerine yöneldi ve bu durum başta ZEC olmak üzere XMR, DASH gibi altcoinleri alışık olmadıkları zirvelere taşıdı.

Sherpa güncel şartların işlem yapmak için cazip olmadığını söylüyor. Aşağıdaki grafikte önemli fiyat seviyeleri işaretlenmiş durumda.

“ZEC’in kısa/orta vadede nereye gideceğini söylemek gerçekten zor, dürüst olmak gerekirse. Aralık ayı başında 0,618 fib seviyesine harika bir tepki vermiş ve o zamandan beri geri çekilmiş durumda. Ya birkaç zayıf sıçrama daha yapıp sonra düşüşe geçecek ya da bir süre dalgalanıp konsolide olacak. Her iki durumda da, şimdilik bu parite üzerinde işlem yapmak pek ilgi çekici görünmüyor.”

Yani Sherpa’ya göre şimdilik ZEC Coin alımı için doğru zaman olmayabilir.

Bitcoin (BTC)

Trump dakikalar önce İran’ı yine tehdit etti ve bölgeye yeni savaş gemisi gönderdi. Venezuela olayının ardından bölgedeki diğer ülkelere de müdahalede bulunma ihtimali var. Avrupa için Grönland tartışması artık bardağı taşıran son damla oldu ve Trump şimdilik anlaşmış gibi görünse de dünyanın o bölgesiyle de sorun yaşıyor. Tüm bunlar Bitcoin için daha fazla satış anlamına geliyor.

Grafiklere gelirsek Jelle daha önce tepki yükselişlerine neden olan yapının yine oluştuğunu ve bu sürecin sonunda desteğin aşağı kırılmayabileceğini yazdı.

Yukarıdaki grafiği paylaşan Nic ise Aktif Gerçekleşen fiyatın (aktif coinlerin hareket ettiği veya satın alındığı fiyat) biraz üzerinde olduğumuz için umutlu.

“Kasım ayından bu yana bu seviyeyi birçok kez geri kazanmayı başardık. Bu seviyenin altına düşersek, bir sonraki önemli seviye Gerçek Piyasa Ortalaması (80.700 dolar) olacaktır. Toplam yatırımcı gerçekleşen fiyatının 56 bin dolar olduğunu unutmayın. Bu, uzun süreli bir ayı piyasasına girersek birçok kişinin potansiyel dip seviye olarak işaret ettiği seviyedir.”

Fiyat, düşüşün ardından aralığın altında seyrediyor ve bu noktadan itibaren en öngörülebilir yol daha büyük kayıplar gibi görünüyor. Destek çizgisine işaret eden Columbus takma isimli analist geri dönüş için kilit bölge olarak buraya işaret etti.