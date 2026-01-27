BITCOIN (BTC)Kripto Para

2021 Çin Kripto Yasağından Bugüne İlk Defa Oluyor

Özet

  • 2021'de Çin'in madencilik yasağından bu yana süren kesintisiz yükseliş eğiliminin ardından BTC hashrate ilk defa böylesi düşüş yaşıyor.
  • Fed toplantılarından sonra BTC 1 istisna dışında geçen yıl hep düştü ve Martinez yine aynısının olmasını bekliyor.
  • BTC katalizör eksikliğini hissediyor ve zayıf performansı yatırımcıların her geçen gün daha da kenara çekilmesine sebep oldu, hacim geriledi.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Eğer kripto paralar bu denli yıldırıcı hareketlerin ardından büyük bir yükseliş başlatırsa çok fazla yatırımcı ralliyi kaçırmış olacak. Dört yıllık döngü hikayesi bize artık düşüşün hızlanması gerektiğini söylüyor ve çeşitli sebeplerden özellikle son 3 aydır her yükseliş denemesi başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bitcoin halen 90 bin doların altında ve enteresan olan halen 81 bin dolar desteğini de kaybetmedi.

İçindekiler
1 Bitcoin’de Tarihi Dönem
2 Bitcoin Ne Olacak?

Bitcoin’de Tarihi Dönem

Piyasalar anormal günler yaşıyor. Altın ve gümüş gibi varlıklar rekor kırarken kripto paralar düşüyor. Normal şartlarda Altın fiyatında yükseliş gecikmeli de olsa Bitcoin için de ralli anlamına gelirdi. Son 4 yılda ağırlıklı teknoloji hissesi gibi hareket ettiği varsayılan Bitcoin buna uygun da hareket etmiyor. Bugün ABD hisse senetleri yeni zirvelere koşarken BTC halen 90 bin doların altında.

Hashrate’in durumuna göz atan On-Chain Mind analistleri Çin’in kripto yasağından bugüne böylesinin olmadığını söylüyor.

“Bitcoin’in hashrate’i Ekim ayından bu yana düşüş eğiliminde ve şu anda yıllık hareketli ortalamasına ulaştı. Tarihsel olarak, bu bölge madencilerin stresini ve ağın sıfırlanmasını işaret ediyor.

2021’de Çin’in madencilik yasağından bu yana süren kesintisiz yükseliş eğiliminin ardından, bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabilir miyiz?”

Bitcoin Ne Olacak?

Swissblock VIX ile BTC karşılaştırmasına dikkat çekti. Tarihsel olarak, VIX önemli değişimleri önceden tahmin etmiştir. Gümrük vergileri gibi önemli dış etkenler, VIX’i 60’ın üzerine çıkarmış ve “sıkışık” ve kararsız piyasaları etkili bir şekilde temizlemişti.

“Bu şoklar, gerekli bir piyasa sıfırlaması işlevi görür. Mevcut kararsızlığı aşmak için bu büyüklükte bir katalizöre ihtiyacımız var mı?”

Yüksek Mahkeme 20 Şubat tarihinde tarife kararını verebilir veya Trump’ın Avrupa ile arası daha da açılabilir. Ya da Trump İran’a saldırabilir. Yaşanabilecek “büyük şeyler” için hayal gücünüzün çok iyi olmasına gerek yok sadece 2025 yılında eşiğinden döndüğümüz felaketlerin gerçekleşmiş olma ihtimalini bile düşünsek yeterli.

Yarın bu saatlerde faiz kararına az bir süre kalmış olacak. Genelde Fed toplantılarının ardından düşüş görürüz Ali Martinez bu yüzden yatırımcıların olası satışlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini söylüyor.

  • 29 Ocak: –%27
  • 19 Mart: –%14
  • 7 Mayıs: +%15
  • 18 Haziran: –%8
  • 30 Temmuz: –%6
  • 17 Eylül: –%7
  • 29 Ekim: –%29
  • 10 Aralık: –%9

