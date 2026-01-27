Ekonomi

Önemli Gelişme: Citi Gümüş Fiyat Hedefini Revize Etti, İşte Tüm Hedefler

Özet

  • Citi gümüş fiyat tahminini ons başına 100 dolardan 150 dolara çekti.
  • Citi, güçlü spekülatif talep ve ABD dışındaki fiziksel arzın daralmasını gerekçe göstererek rakamın güncellendiğini açıkladı. Yakında kısa vadeli kar satışları gelebilir.
  • Rashad Hajiyev: Şahsen, gümüşün 125-130 dolara yükseleceğini ve ardından zayıf ellerin piyasadan çıkması için en uygun olan şeyin %15'lik keskin bir satış dalgası olacağını düşünüyorum. Hedefim 300 dolar.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Gümüş dur durak bilmeden yükseliyor ve üç haneli fiyat geçen sene hayal gibi görülürken artık gerçeğe dönüştü. 2026 Ocak itibariyle Gümüş fiyatının birçok sebepten yükselişine devam edebileceğini yazmıştık ancak çift haneli aylık kazanç serisinin devamı yine de şaşırtıcı. Citi şimdiden fiyat tahminini yukarı revize etti.

İçindekiler
1 Citi Gümüş Fiyat Hedefi
2 Gümüş Fiyat Tahmini

Citi Gümüş Fiyat Hedefi

Daha önce ons başına 100 dolar olarak açıklanan hedef haftalar içinde hedefe ulaşıldığı için ons başına 150 dolara çekildi. Citi, güçlü spekülatif talep ve ABD dışındaki fiziksel arzın daralmasını gerekçe göstererek rakamın güncellendiğini açıkladı. Kısa vadeli uyarılarını da yapan analistler özellikle Çinli yatırımcıların kar realizasyonu yapmasının fiyat üzerinde baskı oluşturabileceğini söylüyor.

Pazartesi günü vadeli işlemlerde 115 dolara tırmanan gümüş ardından yüzde 5 düşüş yaşadı. Trump’ın Güney Kore için gümrük vergisini artırması tekrar ödül ceza sistemine dönüldüğünü gösterdiğinden gümüş için pozitif.

Çin ve Kanada arasındaki diplomatik yakınlaşma, Trump’ı kızdırdı ve ticaret anlaşması imzalanmazsa %100 gümrük vergisi uygulayacağını söyledi. Fakat Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın bu hamlesini ABD-Kanada serbest ticaret müzakereleri için yapılmış blöf olarak gördüğünü söyledi. Trump’ın “hep daha fazlasını iste azına razı ol” taktiği artık işe yaramayacak mı? Bunun zaman gösterecek ancak Trump gerektiğinde üç haneli vergileri devreye almaktan da çekinmedi.

Çin’de gümüş kontratları bugün 125 doları aştı ve ABD’deki mevcut 112 dolardan ayrıldı. Şanghay’da Comex’e kıyasla artan fiyat primi, küresel arzda stres olduğunu gösteriyor. Yükselişin temel sebebi de bu ayrışma. Çin’deki fiziksel talep mevcut eğilimi yönlendiren temel faktör ve sürekli olarak grafikler Çin vadelilerini yakalamaya çalışıyor. Piyasalarda yazı hazırlandığı sırada fiyat 106 dolarda.

Gümüş Fiyat Tahmini

Gümüş vadeli işlem piyasası Altın’a kıyasla çok daha az likit ve bu da anormal talebin aylardır spot fiyatı anormal hareket ettirmesine neden oluyor. RyanMatta takma isimli analist “JPMorgan, 300 milyar dolarlık gümüş kısa pozisyonunda marj çağrısı alıyor ve zorla likide ediliyor, ancak size gümüş fiyatının %50 düşmek üzere olduğunu uyarmak istiyorlar“ diyerek yükselişin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Rashad Hajiyev ise 125-130 dolar seviyesine kadar yükselişin aynı hızda devam edebileceğini ancak sonrasında %15’lik keskin bir düşüş göreceğimizi söylüyor. Ve daha fazlasını bekliyor.

“Şahsen, gümüşün 125-130 dolar seviyesine yükseleceğini ve ardından zayıf ellerin piyasadan çıkması için en uygun olan şeyin %15’lik keskin bir satış dalgası olacağını düşünüyorum. Satış dalgası yatırımcılar arasında paniğe yol açarak aceleyle çıkışlara neden olabilir. Temizlik tamamlandığında, gümüşün kısa sürede 250-300 dolar seviyesine kadar tüm rallilerin anası niteliğinde bir yükseliş yaşayacağını tahmin ediyorum… Bu yazı yatırım tavsiyesi değildir!”

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
