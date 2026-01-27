Binance Beklendiği Gibi Hisselere Açılıyor İlk Sırada Tesla Var

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası Binance 2021 yılında hisse senetlerini platforma getirmişti. O günlerde ABD düzenleyicilerinin yoğun tehditleri nedeniyle bu çok uzun sürmedi ve hizmet durduruldu. Geçtiğimiz günlerde de Binance borsasının yeniden hisse senetlerini kullanıcılarına sunacağını duyurmuştuk. Beklenen oldu.

Binance Tesla’yı Listeliyor

Muzip milyarder Elon Musk 2021 yılında kripto paralarla yakından ilgileniyordu ancak 2022 çöküşüyle birlikte ilgisi söndü. Çin’in Bitcoin madenciliğini yasaklaması sürecinde danışıklı dövüşe girdiğine dair söylentilere rağmen şirket halen kayda değer miktarda BTC tutuyor. Binance ise hisse senedi listelemelerine Elon Musk’ın dev şirketi Tesla ile başlıyor.

TSLAUSDT için vadeli işlem listelemesini duyuran Binance 28 Ocak (UTC) 14:30’da 5x kaldıraçla işlemleri başlatacak. Şirketin önümüzdeki günlerde Microsoft ve diğer teknoloji şirketleri için de listeleme sürecini başlatması bekleniyor.

Kripto Paraların Lehine Mi?

Robinhood ve diğer finans uygulamaları zaten bireysel yatırımcıların hisse senetlerine kolayca yatırım yapmasına olanak tanıyor. Ancak Binance da bir şirket ve kazanç elde etmek için buradan doğacak hacimlere ümit bağlaması normal. Örneğin bugün Coinbase borsası da platform üzerinden nasıl altın yatırımı yapılabileceğini anlatan paylaşımlar yapıyordu. Temel motivasyonun karlılık olduğunu bilmemiz gerekiyor.

TSLA yatırımı yapmak isteyen birinin 5x kaldıraçlı işlemler için Binance borsasını kullanmak istemesi ve daha sonra kripto paralara da yatırım yapması makul bir senaryo. Ancak burada daha çok Binance borsasının mevcut kullanıcılarının eldeki likiditeyi buraya aktardığını görebiliriz. Bu durum özellikle altcoinlerde likidite daralmışken bir de hisse senetlerine yatırımcı sermayesinin akmasıyla iyi sonuçlar doğurmayacaktır.

Binance borsasının ne kadar agresif listelemeler yapacağına bağlı olarak ilk aşamada hisse senetlerinin platformda erişilebilir olmasının negatif sonuçlar doğuracağını söyleyebiliriz. Yaklaşık 3 aydır dar aralıkta sıkışıp kalan Bitcoin birçok yatırımcının gümüş ve altın gibi alternatiflere kaymasına neden oldu. Şimdi de hisse senetlerine borsa yatırımcılarının çekilmesiyle sıkıcı günler devam edebilir gibi görünüyor.

Bu arada Anthropic, yatırımcı talebindeki artışla VC fonlamasını 20 milyar dolara çıkardı. AI balonu tartışmaları Bitcoin’i aşağı çekerken AI devlerinin daha fazla yatırım alması ve bağlantılı şirketlerin hisselerinin yükselmesi Bitcoin’in umurunda bile değil.