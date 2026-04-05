Ünlü yazar Robert Kiyosaki: 1974’teki dönüm noktası tekrarlanıyor. Bitcoin, altın ve gümüş

Rich Dad Poor Dad 1997 yılında yayınlanan ve dünya genelinde en fazla satılan kişisel finans kitaplarından. New York Times, Business Week, Wall Street Journal ve USA Today’in çok satanlarına giren bu kitabı Kiyosaki yazdı ve bu da onu dünyanın en tanınmış finans yazarlarından biri yapıyor. Dün önemli şeylerden bahsetti.

1974’teki dönüm noktası

Robert Kiyosaki Bitcoin ve değerli metallerle yakından ilgileniyor. Sürekli olarak büyük şeylerin yaklaştığından bahseden yazar yıllar boyu gümüş, altın, BTC alınmasını tavsiye etti. Gümüşün son yaşadığı yükselişle yıldızı daha da parladı ve şimdi de dönüm noktası geldi diyor.

1974 yılı hem para hem de emeklilik sistemlerini yeniden şekillendiren bir dönüm noktasıydı. Ona göre tekrar yükselen enflasyon, petrol bölgesindeki gerilim ve diğer gelişmeler altın standardı döneminin sona ermesinden sonraki doların evrimiyle ilişkili.

“1974, geleceği değiştiren bir yıldı. 1974, dünyamızın geleceğinde iki büyük değişime işaret etti. Sorunumuz şu ki… 2026’da, geleceğimiz burada. 1974’te geleceği değiştiren iki olay şunlardı: 1974’te ABD doları, Petro dolar haline geldi. ABD doları altınla değil, petrol ile desteklenmeye başladı. Bugün, 2026’da dünya petrol yüzünden bir dünya savaşının eşiğinde. Enflasyon tavan yapıyor. 1974’te ERISA (Çalışan Emeklilik Gelir Güvenliği Yasası) kabul edildi. 1974’e kadar çoğu çalışanın ömür boyu garantili emeklilik geliri vardı. ERISA’dan sonra milyonlarca çalışan, hiçbir şey garanti etmeyen 401k, RRSP ve IRA planlarına geçti. Milyonlarca baby-boomer, çalışmayı bıraktıklarında gelirlerinin kalmadığını yakında fark edecek. Bu karmaşaya ek olarak, sosyal güvenlik ve Medicare iflas etmiş durumda. Petrol fiyatlarındaki artış gıda ve yakıt fiyatlarını da yukarı çekince, milyonlarca baby-boomer evsiz kalacak ya da karavanlarda yaşayacak. Bu durum, dünya, bütün ülkeler ve insanlar derin borç batağında iken eşzamanlı olarak gerçekleşiyor. Amerika bugün dünya tarihinin en büyük borçlu ülkelerinden biri.”

Yıllardır Kiyosaki’nin yorumlarını okuyoruz ve hep abartılı şeylerden bahsediyor. Ancak gümüşün yaşadığı çılgın ralli onun sözünü daha değerli hale getirdi veya insanlar arasında daha dikkate alınır hale geldi de diyebiliriz. Ona göre enerji fiyatındaki artış ve boğazın kapalı kalması fiyatları yukarı çekerken ABD iflasa sürüklenecek. Bu da dolayın sonu demek.

Fakat böylesi iddialı tahminlerde bulunanların gözden kaçırdığı şey olağanüstü koşulların olağanüstü adımlar doğurabildiği gerçeğidir. Örneğin Fed tüm bu kaosa rağmen faizleri düşürebilir veya piyasaları ayakta tutmak için likidite pompalayabilir halen daha ABD’nin sınırsız para basma özgürlüğü var ve pandemi döneminde yaşadığımız şeyleri hatırlayın. O günlerde de böylesi iddialı hikayeler yazılıyordu. Ve pandemi dönemi bugünkü savaştan daha korkunçtu adeta tüm dünyada sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, üretim sekteye uğramış, tedarik zincirleri kırılmıştı. O günün şartlarında merkez bankaları almaları gereken ve faturasını sonra ödeyecekleri kararları aldılar nihayetinde süreç atlatıldı. Kiyosaki’nin baktığı pencerede “bu olağanüstü adımların atılamayacağı” varsayılıyor. Gerektiğinde atıldı, yine atılacaktır.

Bitcoin, altın ve gümüş

Kiyosaki yaklaştığını söylediği büyük sondan bahsederken buna hazırlık olarak yapılacak şeyi de söylüyor. Esasen her zaman söylediği şeyi söylüyor.

“Gerçek parayı biriktirmenizi tavsiye etmeye devam ediyorum… altın, gümüş ve Bitcoin… ve kişisel finans eğitiminize yatırım yapmaya devam edin. 1974’te yaratılan GELECEK… geldi. Kaybedenlerin finansal geleceğinizi belirlemesine izin vermeyin. Geleceğinizi sadece siz belirleyebilirsiniz. Geleceğinizi zengin bir gelecek haline getirin.” – Kiyosaki

Ufak bir hatırlatma yapmış olalım aynı isim 21 Kasım 2025 tarihinde 6 bin dolardan aldığı BTC’leri 90 bin dolardan sattığını açıklamıştı. 2,25 milyon dolarlık BTC satışının ardından Ameliyat merkezlerine ve reklam panosu işine yatırım yaptığını söyledi. Ardından BTC ciddi anlamda değer kaybetti. Kiyosaki bugün Bitcoin alın derken onun Kasım ayında yaptığı satışı da unutmamak gerek. Üstelik stagflasyonunun konuşulduğu ortamda reklam panosu işi de çok iyi bir seçenek gibi görünmüyor.