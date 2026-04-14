Gümüş fiyatı 79 dolara tırmanırken alıcılar piyasada ağırlığını artırdı

Gümüş fiyatlarında hareketlilik yeniden hız kazandı. Ons gümüş, gün içinde 79 dolar seviyesine yaklaşarak güçlü bir alım dalgası yakaladı. Bu ivme, kısa vadeli eğilimde alıcıların piyasada belirleyici olmaya devam ettiğine işaret ediyor.

Kısa Vadede Alıcılar Baskın

Son dönemde gümüş fiyatlarında görülen yükseliş, sadece geçici bir toparlanma olarak değerlendirilmiyor. Önceki düşüşlerin hemen ardından yeni alım emirlerinin devreye girmesi, fiyatı yukarı yönlü baskılamayı sürdürüyor. Teknik analizlere göre, grafikte “devam formasyonu” oluşmuş durumda ve özellikle saatlik zaman diliminde yükseliş eğilimi dikkat çekiyor.

Yatırımcılar arasında popüler olan X platformundaki bir analizde, fiyatın net biçimde yukarı yönlü patlama yaşadığı ve destek bölgesinde alıcı ilgisinin kolayca güçlendiği belirtilmiş. Analizde, 76,50 – 76,80 dolar bandı bir geri çekilme alanı olarak öne çıkarken, 75,50 dolar seviyesi ise kısa vadeli destek olarak gösteriliyor. Yukarı yönlü hedef aralığı ise 78,50 ile 79,80 dolar arasında yer alıyor. Benzer teknik göstergeler, satış baskısının büyük ölçüde temizlendiğini ve fiyatın daha önceki bantlara dönmeyerek yukarı yönlü hareketini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Teknik analizlere göre gümüşte momentumun alıcıların lehine devam ettiği ve özellikle kısa vadede desteklerin altına inilmedikçe yükseliş eğiliminin korunabileceği öne çıkıyor.

79 Dolarda Güçlü Yükseliş ve Günlük Artışlar

Investing.com’un verilerine göre, gümüş gün içinde 79,01 dolardan işlem gördü ve bu seviye bir günde 3,43 dolar (yüzde 4,54) artış anlamına geliyor. Son 36 saat içinde fiyatın 73 dolardan 79 dolara kadar istikrarlı bir yükseliş kaydetmesi dikkat çekti. Özellikle kısa süreli dalgalanmalar sonrasında oluşan destek seviyeleri, fiyatı üst bantlara taşımada etkili oldu.

Gümüşün son bir haftalık performansı yüzde 8,38 gibi kayda değer bir artışa işaret ediyor. Altı aylık periyotta ise toplam yükseliş yüzde 53,62 olarak kaydedildi. Ancak bir aylık performansa bakıldığında, fiyatın yüzde 1,87 oranında hala düşüşte olduğu görülüyor. Bu veriler, yükselişin kısa vadede oldukça güçlü zamana yayıldığını gösterse de, aylık periyotta bir miktar zayıflık yaşandığını da ortaya koyuyor.

Bollinger Bandı ve Teknik Göstergeler

Bollinger Bandı analizine göre, üst bant 79,293 dolar, orta seviye 79,046 dolar, alt bant ise 78,799 dolarda. An itibarıyla gümüş fiyatı ortalamanın biraz altında kalsa da, üst perdeye yakın seyrediyor. Bu durum, kısa vadede alıcıların piyasadaki üstünlük konumunu koruduğunu destekliyor.

TradingView’daki son grafiklerde fiyat açılışı 78,916 dolar, gün içi en yüksek değeri 78,941 dolar ve en düşük seviyesi 78,846 dolar olarak görülüyor. İşlem bandında genel olarak yatay bir seyir olsa da, büyük resimde fiyatın gün boyunca yukarı yönlü hareket ettiği gözlemleniyor.

MACD göstergelerine bakıldığında; histogram -0,046, MACD değeri 0,048 ve sinyal çizgisi 0,093 seviyesinde. Bu rakamlar, yükseliş momentumu azalsa da, trendin halen yukarı yönlü devam ettiğini gösteriyor. Analistler, fiyatın 78 dolar üzerindeki bölgeyi koruyup 79,29 dolar direncini aşabilmesinin bir sonraki yükseliş dalgası için belirleyici olacağını düşünüyor.