BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin 76.000 doları test etti, direnç yeniden satış getirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin kısa süreyle 76.000 doları gördü, satışlarla 74.000’in altına geriledi.
  • #Bitcoin fonlama oranı üst üste 46 gün negatifte kalarak stres sinyali verdi.
  • 🔎 Kısa pozisyonların artışı yeni bir ralli için zemin oluşturabilir.
Haftanın ilk gününe hızlı başlayan Bitcoin, önemli bir direnç olan 76.000 dolar seviyesini kısa süreli de olsa aşmayı başardı ancak buradan gelen satışlarla hızla geri çekildi. En büyük kripto para birimi, seansta 74.000 doların altına sarksa da, son 24 saatte yüzde 1,3’lük bir yükselişle işlemlerini yaklaşık 74.300 dolar seviyesinde sürdürüyor.

İçindekiler
1 Dirençle karşılaşan yükseliş
2 Yatırımcı davranışı ve piyasa dinamikleri
3 Piyasada beklenen hareketlilik

Dirençle karşılaşan yükseliş

Piyasalarda beklenen kırılım gerçekleşmemesine rağmen, yatırımcıların iştahı yüksek şekilde devam ediyor. Bitcoin fiyatındaki hareketlenme, son iki aydır aşamadığı 76.000 dolar seviyesinde bir kez daha sınırlı kaldı. Kripto paranın bu bölgeyi geçmekte zorlanması, kısa vadeli alıcıları ve satıcıları karşı karşıya getirdi.

Ethereum da benzer şekilde hızlı yükselerek 2.400 dolar seviyesinin üzerine çıktı, ancak ardından geri çekildi. Yine de yüzde 2,5’lik primle günün en çok dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Geleneksel piyasalarda ise teknoloji hisseleri önderliğinde yükselişler yaşandı; Nasdaq günü yüzde 2 artıda tamamladı.

Yatırımcı davranışı ve piyasa dinamikleri

K33 Research Araştırma Başkanı Vetle Lunde, mevcut piyasa koşullarında yatırımcı duyarlılığına ilişkin önemli veriler paylaştı. Lunde’ye göre, Binance üzerindeki Bitcoin vadeli işlemlerinde fonlama oranları 11 dönemdir negatif seyrediyor. Bu durum, fiyat yükselişine rağmen yatırımcıların hala düşüş beklediğine işaret ediyor. Aynı zamanda, açık pozisyon miktarının artması da yeni kısa pozisyonların açıldığına dair bir gösterge olarak öne çıkıyor.

Lunde, bu iki verinin birleşmesinin tarihsel olarak güçlü yukarı yönlü hareketlerin habercisi olabileceğini düşünüyor. Buna göre, piyasada sıkışma olasılığı artıyor ve beklenmedik bir yükseliş hareketi yaşanabilir.

Lunde’ye göre, 30 günlük ortalama fonlama oranının tam 46 gündür negatif kalması, geçmişte FTX çöküşü sonrası yaşanan stres dönemleriyle ve 2021’in ortasında Çin’in Bitcoin madenciliğini yasaklaması sonrası görülen ayı piyasası koşullarıyla benzerlik taşıyor.

Geçmişte yaşanan bu tür baskılı dönemlerin, Bitcoin için ciddi bir aşağı yönlü baskı oluşturduğu; ancak kısa pozisyonların kapanmaya zorlanmasıyla fiyatların hızla toparlandığı görülmüştü. Lunde, yatırımcıların mevcut ‘riskten kaçış’ havasını, yeni alım fırsatlarının ortaya çıkabileceği bir süreç olarak değerlendiriyor.

Piyasada beklenen hareketlilik

Bugünkü satış baskısına rağmen, piyasada yukarı yönlü sıkışmanın hâlâ mümkün olduğunu belirten uzmanlar, son dönemde biriken kısa pozisyonların beklenmedik bir yükselişi tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Direnç seviyelerinin test edilmesi ve fonlama oranlarındaki olumsuzluk, Bitcoin’de yüksek volatilitenin devamına işaret ediyor.

Genel kanaate göre, yatırımcılar kısa vadede temkinli davranmayı seçse de, fiyatlarda kalıcı bir toparlanma için kritik seviyelerde yoğunlaşan açık pozisyon hareketleri belirleyici olacak.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
