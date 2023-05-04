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Şimdi Ne Olacak? Bitcoin, ETH, ADA ve XRP Coin Yorum! 3 Mayıs Kripto Tahminleri!

4 büyük kripto para için aşılması gerekilen sıradaki hedefler hangileri?
02:03
4 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin fiyatı beşinci büyük banka iflasının eşiğinde yükselişe geçti. Fiyat 29.000 doları aştı. Kral kripto para birimi FRB ve diğerlerinin iflas sürecinde de pozitif ayrışmıştı. Peki Bitcoin fiyatının sıradaki hedefi kaç dolar olacak? Yatırımcılar sevinmek için aceleci davranıyor olabilir mi?

Bitcoin (BTC)

Kripto türev borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes son piyasa değerlendirmesinde banka iflasları sürerken insanların kripto paralara yönelmesi gerektiğini söyledi. Geleneksel finansal sistemin ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu savunan eski CEO önümüzdeki dönemde daha büyük bir kaos ortamı bekliyor. Son birkaç günün fiyat hareketi Bitcoin’de simetrik bir üçgen formasyonu oluşturdu. Genel olarak, simetrik üçgen bir devam formasyonu olarak hareket eder ve fiyat, formasyon gelişmeden önce yaygın olan yönde kırılır.

Kral kripto para birimi eğer şu an olduğu gibi 20 günlük üstel hareketli ortalamanın (28,642 dolar) üstünde kalıcı olursa bir kırılma bekleyebiliriz. Bu senaryoda fiyatın 32.400 dolara kadar yeni bir zirve yapması gerekecek. Fakat 28.642 dolar altında kapanışlar 25.250 dolara kadar düşüş potansiyeline işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ether 1 Mayıs’ta simetrik üçgen formasyonunun destek çizgisinden sıçrayarak daha düşük seviyelerin alıcıları çektiğini gösterdi. Boğalar fiyatı hareketli ortalamaların üzerine çıkarmaya ve direnç çizgisine meydan okumaya çalışacak. Alıcılar fiyatı üçgenin üzerine çıkarırsa ETH/USDT çifti 2.131 dolara ulaşabilir.

Tersi senaryoda 1.619 dolara kadar düşüş görülebilir. Şimdilik piyasa değerine göre en büyük altcoin 1.900 dolar eşiğinin üstünde alıcı buluyor.

Cardano (ADA)

Boğalar Cardano’yu 2 Mayıs’ta 50 günlük basit hareketli ortalamanın (0,38 dolar) üstünde tuttu. Ve şimdi Bitcoin yükselişiyle 20 günlük EMA’yı aştılar. Eğer bu toparlanma kalıcı olmazsa ayılar 0,37 ve 0,33 dolar desteğine doğru bir düşüş dalgası oluşturmaya çalışacak.

Ancak Bitcoin yükselişi sürerse muhtemelen 0,42 ve 0,46 dolara doğru bir test göreceğiz.

Ripple (XRP)

Mayıs 1 ve 2 mum çubuklarındaki uzun kuyruk, boğaların XRP‘de bir toparlanma başlatmaya çalıştığını gösteriyor. Son BTC yükselişi boğaların ihtiyaç duyduğu desteğin gelmesini sağladı. Fiyat yazı hazırlandığı sırada 0,46 doların üstünde bulunuyor.

Önümüdeki saatlerde 0,47 dolar üstü kapanışlar net geri dönüş sinyalini gönderecek. Direnç bölgesinin aşılmasının ardından tekrar 0,54 dolar zirvesi hedeflenebilir.

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