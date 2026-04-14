Bitcoin yüzde 50 gerilerken Tok-Edge fonundan 21 milyon dolarlık kritik lansman

Londra merkezli Tok-Edge, dijital varlık piyasalarında yaşanan sert düşüş döneminde önemli bir girişime imza attı. Kripto ve kurumsal finans alanında uzmanlaşan Raees Chowdhury’nin önderliğinde kurulan fon, yeni nesil bir dijital varlık olan Redemption Token modelini resmi olarak tanıttı. Fonun lansmanının özellikle Bitcoin ve altcoinlerde görülen büyük fiyat düşüşleriyle aynı zamana denk gelmesi dikkat çekti.

Fonun arkasındaki isim: Kurumsal tecrübe ve DeFi birlikteliği

Raees Chowdhury, Tok-Edge’in kurucu ortağı ve yatırım yöneticisi olarak öne çıkıyor. Daha önce BCG ve Bain Capital gibi uluslararası finans devlerinde üst düzey roller üstlenen Chowdhury, aynı zamanda Revolt Ventures’ın yönetici ortağı olarak faaliyet gösterdi. Kripto para piyasasında 2016 yılından beri aktif olan Chowdhury, geleneksel finans ve DeFi dünyasını birlikte yorumlamadaki deneyimiyle biliniyor.

Kurduğu Tok-Edge fonu; geleneksel finans standartlarını, regüle yöneticileri ve saklayıcı yapılarıyla birleştirip, tamamını kripto ve DeFi stratejilerine uyguluyor. Bu yaklaşım, fonun kurumsal yatırımcı profilini hedeflemesinde etkili oldu.

Redemption Token ile yenilikçi yaklaşım

Tok-Edge’in merkezi unsuru, özgün bir dijital varlık türü olarak lanse edilen Redemption Token. Mevcut yönetim ve fayda token modellerini “ikili bir sorun” nedeniyle yetersiz bulan ekip, yeni token sistemini bu eksikliği kapatacak şekilde geliştirdi.

Redemption Token, klasik yönetim tokenlarının genellikle değer kaybetmesi veya fayda tokenlarının sadece kendi zincirinde kullanılabilmesi gibi sınırlamaları aşmayı hedefliyor. Fon yatırımcıları, Redemption Token aracılığıyla doğrudan fonun gerçek değerinden hisselerini geri alabilme hakkına sahip oluyor. Yapının, ürün bazlı değil, önce mimari olarak tasarlanmış ve sonrasında uygulamaya girmiş olması, modelin yeniliğini artırıyor.

“Kripto gerçekten yeni ve likit bir varlık sınıfı; mevcut token modellerinin yapısal sıkıntıları var ve bir sonraki yükseliş döngüsünü yakalayacak ekipler, geleneksel finans altyapısı ile DeFi yaklaşımını aynı potada eritebilenler olacak.”

Piyasadaki düşüş dönemine karşı ters pozisyon

Lansman gününü piyasadaki büyük değer kaybının yaşandığı bir döneme denk getiren Tok-Edge, açıklamalarında bu zamanlamanın bilinçli olduğunu belirtti. Bitcoin, önceki zirvesinin neredeyse yüzde 50 gerisinde işlem görürken; pek çok altcoin ise yüzde 90’a varan kayıplar yaşadı. Fon yönetimi, tam da bu tip düşük fiyat dönemlerinde DeFi tarafına sermaye aktarmanın önemli fırsatlar yaratabileceği görüşünde birleşiyor.

Fonun sermaye tahsisinde aktif strateji, zincir üstü getiri arayışları ve stabilcoinlerle pasif getiri elde etme yaklaşımları öne çıkıyor. Yönetime göre; DeFi piyasasındaki getiriler henüz tükenmiş değil ve zincir üstündeki para akışları, bir sonraki döngünün kazananlarını şimdiden gösterebilir.

Tok-Edge, Berkshire Hathaway modelinden esinlenerek yalnızca uzun vadeli, aktif yönetim ve nakitte kalabilme esnekliğini dijital varlık yönetimine adapte etmeyi hedefliyor.

Fonun ilk token arzı (TGE) 21 milyon dolar olarak sınırlanırken, 2026 yılı içerisinde toplamda 100 milyon dolarlık bir ilk kapanışa ulaşmak ana hedefler arasında.