Bitcoin 74.000 dolar üzerinde kaldı, ABD ETF’lerine tek günde 471 milyon dolar giriş oldu

Bitcoin fiyatı, küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle 74.000 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. Asya borsalarında yaşanan yükseliş ve ABD piyasalarında yaşanan toparlanmayla birlikte, şubat sonunda başlayan ABD-İran gerilimi kaynaklı kayıplar neredeyse tamamen telafi edildi.

Piyasalarda Toparlanma Dalgası

Çin’in CSI 300 endeksi, savaş kaynaklı kayıpları silen son gösterge oldu. Daha önce benzer bir yükseliş hareketi Tayvan ve Singapur borsalarında da gözlenmişti. ABD’nin önde gelen endekslerinden S&P 500 ise ocak sonundaki rekor seviyesine yaklaşmak üzere.

Bu toparlanmayı destekleyen gelişmelerden biri de ABD ve İran arasında önümüzdeki günlerde yeni bir müzakere turunun gündeme gelmesi. Petrol fiyatları bu beklentiyle 100 doların altında seyrediyor, bu da mart ayında piyasalara baskı yaratan enflasyon riskinin hafiflemesini sağladı.

Kripto Paralarda Fiyat Hareketleri

Kripto para piyasasında Ethereum haftalık bazda yüzde 4 değer kazanarak 2.325 dolar seviyesine yaklaştı ve Bitcoin’in yüzde 3,9’luk yükselişinin üstünde bir performans gösterdi. Solana yüzde 1,5 düşüşle 83 dolara gerilerken; Cardano’nun ADA’sı da yüzde 1 kayıpla değer kaybetti. Dogecoin fiyatı ise yüzde 1,3 düşerek 0,093 dolar oldu. Tüm bu kriptolar arasında Tron, yüzde 3’lük haftalık kazançla dikkat çekti.

ABD Bitcoin ETF’lerine Güçlü Girişler

Spot Bitcoin ETF’leri, 6 Nisan’da 471 milyon dolarlık net girişle şubat ayından bu yana tek günde en yüksek yatırımcı çekişini yakaladı. 2024 Ocak’ta piyasaya sürülen bu ürünlere yapılan toplam girişler, 56 milyar doları aştı. Bu rakamlar, Bitcoin’e yönelik kurumsal ilginin arttığına işaret ediyor.

Kurumsal yatırımcıların kısa sürede 471 milyon dolar aktarması ve toplamda 56 milyar dolar seviyesini geçmesi, Bitcoin’in farklı bir yatırımcı profiliyle buluştuğunu gösteriyor. Kendi saklama cüzdanlarında satışlar doğal bir kâr realizasyonu iken, fiyatların bu hareketlere rağmen düşmemesi piyasadaki iyimserliği güçlendiriyor.

Bitcoin’in güncel fiyatı ise, ABD spot Bitcoin ETF’lerine giriş yapan yatırımcıların ortalama alış maliyetine yakın seyretti. Analistler, bu seviyenin ileri dönemde güçlü bir destek noktası olabileceğini düşünüyor. 60.000 dolar seviyesinin altına inen dönemde alım yapan yatırımcıların, mevcut fiyattan satış yapmak için isteksiz olduğu belirtiliyor. Bu durum, yukarı yönlü hareketin önünü daha fazla açabilir.

Piyasa uzmanlarına göre, ABD Merkez Bankası’nın yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gitmesi halinde, riskli varlıklara yeni girişlerin yaşanması ve kripto paralarda canlanma bekleniyor. Böyle bir durumda ek likiditenin kripto piyasasına yönelebileceği belirtiliyor.