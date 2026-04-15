XRP 44 milyon yeni kullanıcıyla yükselişte, fiyat 1.38 doları test ediyor

XRP, son günlerdeki hacimli yükselişinin ardından dikkatleri yeniden üzerine çekti. Kripto paranın fiyatı kısa vadede önemli bir direnç seviyesini geride bırakırken, Japonya merkezli e-ticaret devi Rakuten’in XRP’yi ödeme uygulamasına entegre etmesi piyasada yeni bir heyecan yarattı. Bu yeni entegrasyon, XRP’nin yalnızca kripto borsalarında değil, gerçek dünya kullanımında da önemli bir adım attığına işaret ediyor.

Rakuten entegrasyonu ile yeni döneme geçiş

Rakuten, Japonya’nın en büyük e-ticaret platformlarından biri olup, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Şirket, kullanıcılarının XRP ile 5 milyondan fazla mağazada alışveriş yapabilmesini sağlayacak bir entegrasyonu hayata geçirdi. Bu entegrasyon ile, kullanıcılara XRP satın alma ve elde tutmanın yanı sıra, sadakat puanlarını doğrudan XRP’ye çevirme imkanı da sunuluyor. Böylece XRP, Rakuten Wallet sayesinde büyük ölçekte bir tüketici ekosistemine dahil oldu.

Rakuten’in sadakat puanları sistemi, Japonya’da oldukça yaygın ve şu anda dolaşımda 23 milyar dolar değerinde puan bulunuyor. XRP’nin bu sisteme entegre edilmesi, Ripple tarafından Asya’daki en önemli benimseme adımlarından biri olarak değerlendirildi. Şirket, bu gelişmenin, SBI Ripple Asia gibi uzun süredir devam eden ortaklıklarla bölgedeki XRP kullanımını daha da güçlendirdiğini belirtti.

XRP fiyatında teknik görünüm

XRP fiyatı, kısa vadeli direnç üzerinde güç kazanırken 1,32 dolardan 1,38 dolara kadar yükseldi. Fiyat hareketi, ani ve kısa süreli bir sıçramadan ziyade, devam eden alımlarla istikrarlı bir yükseliş şeklinde gerçekleşti. Şu an itibariyle XRP 1,38 dolar seviyesinin hemen altında konsolide oluyor.

Fiyat artışının arkasında kayda değer bir işlem hacmi oluştu. Alıcı tarafında kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, açık pozisyonlarda yükseliş ve büyük yatırımcıların alımları, yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Diğer yandan, XRP hâlâ geniş bir aşağı eğilimli kanalın içinde işlem görüyor. Bu yapı tam anlamıyla yükselişe geçmediği için, uzun vadeli pozisyonlarda halen temkinli olunuyor.

Rakuten ile yapılan bu entegrasyon, XRP’nin gerçek dünyadaki kullanım alanlarını genişletirken, Ripple’ın da Asya pazarındaki konumunu sağlamlaştırıyor. Bu gelişme, şirketin stratejik hedefleri açısından önemli bir kilometre taşı olarak nitelendiriliyor.

Kritik seviyeler: Takip edilmesi gereken fiyat aralıkları

Yatırımcılar için 1,37 dolar seviyesi kilit önem taşıyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması, yükselişin devamı açısından gereken ortamı sağlıyor. 1,40 ile 1,42 dolar bandı ise piyasadaki gerçek test noktası olarak görülüyor. Olası bir yükselişle bu seviyenin aşılması, yeni bir ivmenin önünü açabilir.

Öte yandan, fiyatın 1,32 ile 1,30 dolar altına gerilemesi, son yükselişi geçersiz kılacak ve XRP’yi önceki yatay işlem aralığına geri çekebilecek önemli bir risk olarak öne çıkıyor. Ayrıca, ETF’lerden devam eden çıkışlar ve piyasada son zamanlarda yaşanan gerçekleşmiş kayıplar, kısa vadede olumlu hava oluşmasına karşın, genel eğilimin hala karışık olduğu izlenimini veriyor.