Ether/Bitcoin oranında üç ayın zirvesi, Ethereum ağındaki rekor hareketlenmeyle geldi

Ethereum’un fiyat performansını Bitcoin’e göre ölçen ETH/BTC oranı, son dönemde dikkat çeken bir yükselişle üç ayın en yüksek seviyesine çıktı. Orandaki bu artış, Ethereum ağındaki işlem hacmi ve yeni kullanıcı sayısındaki önemli yükselişin yanı sıra, rekor seviyedeki stabilcoin girişlerinin etkisiyle birlikte geliyor.

ETH/BTC oranındaki yükseliş dikkat çekiyor

Çarşamba günü itibarıyla ETH/BTC oranı 0,0313 seviyesinde işlem gördü. Bu oran, Şubat ayında görülen 0,028 civarındaki yılın en düşük seviyesinin üzerinde olmakla birlikte, 18 Ocak’ta ulaşılan 0,038’lik zirvenin hala gerisinde bulunuyor.

Son yedi günde Ethereum yüzde 4 değer kazanarak 2.325 dolar civarında fiyatlanırken, Bitcoin’in aynı dönemdeki yüzde 3,9’luk yükselişini geride bıraktı. Piyasada ETH/BTC oranı, yatırımcıların risk iştahı ve sermaye akışları açısından en yakından takip edilen göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Oranın yükselmesi, sermayenin Ethereum başta olmak üzere daha yüksek riskli varlıklara yöneldiğini işaret ediyor. Bunun tersine, düşüşler Bitcoin’e olan güvenin arttığına ve riskten kaçışa vurgu yapıyor.

Ethereum ağına yoğun ilgi

Ethereum’un ağ dinamikleri, son fiyat hareketini destekler nitelikte gelişmeler gösteriyor. Araştırma şirketi Artemis’in verilerine göre, 2024’ün ilk çeyreğinde Ethereum ağındaki yeni kullanıcı sayısı çeyrek bazda yüzde 82 artarak 284 bin kişiye ulaştı. Aynı dönemde toplam işlem sayısı ise önceki çeyreğe kıyasla yüzde 43 artışla 200,4 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa izleme platformu Token Terminal verileri de Ethereum üzerinde dolaşımdaki stabilcoin miktarının 180 milyar dolarla yeni bir rekora ulaştığını gösteriyor. Bu rakam, son üç yılda yüzde 150’lik bir sıçramaya işaret ediyor. Ethereum ağı, küresel stabilcoin piyasasının yaklaşık yüzde 60’ını üzerinde bulundururken, bu hakimiyet uzun vadede Ethereum için güçlü bir talep kaynağı oluşturuyor.

Kısa vadeli toparlanma sürdürülebilir mi?

ETH/BTC oranı, 2021 sonunda 0,08’in üzerine tırmandıktan sonra, 2024 ve 2025 boyunca Bitcoin ETF talebinin etkisiyle, Ethereum’un baz katman gelirlerinde Dencun güncellemesi sonrasında yaşanan zayıflama ve altcoinlerden genel bir çıkış sebebiyle gerilemişti.

Piyasa analistlerine göre, Ethereum’un Bitcoin’e kıyasla güçlü seyrettiği “risk iştahının yüksek olduğu” günlerde, sermayenin farklı kanallara yöneldiği sinyali ortaya çıkabiliyor. Özellikle geri çekilmelerde Ethereum’un Bitcoin’e oranla daha dayanıklı kalması, bu sinyali güçlendiren unsurlar arasında.

Ethereum ağında yeni kullanıcı ve işlem sayılarındaki artış ile rekor seviyedeki stabilcoin girişi, orta-uzun vadede ETH talebinin desteklenebileceğine işaret ediyor. Ancak ETH fiyatı, 4.831 dolarlık son bir yıllık zirvenin halen yüzde 50’den fazla gerisinde kalmaya devam ediyor. ETH/BTC oranının 0,035 seviyesini haftalık kapanışta tekrar aşması ise, toparlanmanın kısa vadeli bir sıçrama ile sınırlı kalmadığının kanıtı olacak.

Uzmanlar, Ethereum’un ağ verilerindeki olumlu tabloya rağmen, fiyat performansındaki tereddütlerin sürdüğüne dikkat çekiyor. ETH/BTC oranının kalıcı bir yukarı hareket başlatması için kritik 0,035 üstünde haftalık kapanış yapılması gerekliliği vurgulanıyor.