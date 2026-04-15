Ethereum’da kritik sinyal: 2022 benzeri MACD kesişimi düşüş uyarısı mı veriyor?

Ethereum piyasasında aynı anda iki farklı teknik sinyal dikkat çekiyor. Haftalık grafikte oluşan MACD kesişimi, 2022’deki sert düşüş öncesi yapıya benzerlik gösterirken, kısa vadeli grafiklerde yükseliş eğiliminin belirli bir seviyenin üzerinde korunduğu görülüyor. Bu durum, yatırımcıların yön konusunda temkinli kalmasına neden oluyor.

MACD sinyali 2022 senaryosunu hatırlatıyor

Analist Ted Pillows’un değerlendirmesine göre haftalık grafikte görülen yükseliş yönlü MACD kesişimi, ilk bakışta olumlu bir sinyal gibi algılansa da, geçmişte benzer bir yapı ciddi bir düşüşle sonuçlanmıştı. 2022 yılında da Ethereum uzun süreli düşüşün ardından benzer bir kesişim yaşamış, ancak bu durum kalıcı bir yükseliş getirmemişti.

O dönemde fiyat hareketi kısa süreli toparlanmanın ardından sert bir satış dalgasına girmiş ve yaklaşık yüzde 75’lik bir değer kaybı yaşanmıştı. Mevcut grafikte de benzer bir teknik görünüm oluşurken, fiyatın hâlâ önceki döngü zirvelerinin oldukça altında kalması dikkat çekiyor.

MACD göstergesinin tek başına trend dönüşünü doğrulayan bir araç olmadığı biliniyor. Özellikle güçlü düşüş trendlerinde görülen bu tür kesişimler, çoğu zaman kısa vadeli toparlanmalara işaret ediyor. Bu nedenle analistler, daha güçlü teyitler için fiyatın daha yüksek zirveler oluşturmasını ve önemli direnç seviyelerini aşmasını bekliyor.

Analize göre mevcut MACD kesişimi henüz kesin bir trend dönüşünü doğrulamıyor ve daha çok geçici bir yükseliş ihtimaline işaret ediyor.

Kısa vadede 2.027 dolar seviyesi belirleyici

Dört saatlik grafikte ise daha iyimser bir tablo öne çıkıyor. Ethereum’un düzeltme niteliğinde bir yükseliş yapısı içinde hareket ettiği ve 2.360 dolar civarındaki yatay direnç bölgesini test ettiği görülüyor. CryptoAppsy verilerine göre Ethereum bu seviyelere yakın işlem görürken, fiyatın aynı zamanda düşen trend çizgisinin altında kalması dikkat çekiyor.

Analizde, yükselişin beş dalgalı bir yapı içinde ilerlediği ve olası geri çekilmelerde 2.209 ile 2.027 dolar aralığının destek bölgesi olarak öne çıktığı belirtiliyor. Bu aralık içinde en kritik eşik ise 2.027 dolar seviyesi olarak değerlendiriliyor.

Ethereum fiyatı bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece mevcut yükseliş düzeltmesinin devam edebileceği ifade ediliyor. Ancak fiyatın direnç bölgesine yakın seyretmesi, kısa vadede bir geri çekilme ihtimalini de gündemde tutuyor.

Öte yandan 2.027 dolar seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda, mevcut pozitif yapı zayıflayabilir. Bu senaryoda piyasanın odağı daha düşük destek seviyelerine kayabilir ve 1.820 ile 1.599 dolar aralığı yeniden gündeme gelebilir.