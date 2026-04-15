Bitcoin’da 6,7 milyon BTC’yi tehdit eden quantum uyarısı: Ağda köklü değişim gündemde

Son dönemde Bitcoin ekosisteminde, kripto paraların güvenliğini temelden sarsacak nitelikte yeni bir tartışma baş gösterdi. 16 yıllık tarihinde ilk kez Bitcoin ağı, dışarıdan değil, doğrudan geliştirici topluluğunun içinden yükselen bir öneriyle “paralarınıza kimse dokunamaz” vaadini tartışmaya açtı. Geliştiriciler, olası quantum bilgisayar tehditlerine karşı köklü önlemleri gündeme alarak, ağda milyonlarca Bitcoin’in zorunlu olarak taşınmasını ya da dondurulmasını önerebilir hale geldi.

Quantum bilgisayar tehdidi ve kritik Google raporu

Bitcoin’in mevcut güvenlik yapısı, ECDSA adı verilen bir şifreleme algoritmasına dayanıyor. Her cüzdan sahibi, yalnızca kendisinin bildiği özel anahtarla fonlarını koruyabiliyor. Ancak Bitcoin işlemleri, açık anahtarın blokzincire kaydedilmesiyle çalışıyor. Bu, ileride quantum bilgisayarların yaygınlaşması halinde hackerların açık anahtarlardan özel anahtarları çözebilmesi riskini doğuruyor. Mart ayında yayımlanan güncel Google araştırmasına göre, şu anda yaklaşık 6,7 milyon BTC, yani dolaşımdaki büyük bir miktar, açık anahtarı ifşa olmuş adreslerde bulunuyor. Bilim insanları, quantum teknolojisinin düşünüldüğünden daha kısa sürede bu tür kırılmalara yol açabileceğini ve 2029 yılının bir dönüm noktası olabileceğini dile getirdi.

Geliştirici Jameson Lopp ve ekibinin hazırladığı yeni öneride, “Quantum tehdidine karşı hazırlık amacıyla Bitcoin sahiplerinin fonlarını daha güvenli adreslere taşımak zorunda kalabileceği; aksi takdirde, ağ tarafından cüzdanların kalıcı olarak dondurulabileceği” ifade edildi.

BIP-361 ile üç aşamalı değişim planı

Bitcoin’in resmi öneri havuzunda geçtiğimiz günlerde güncellenen BIP-361 başlıklı “Post Quantum Migration and Legacy Signature Sunset” isimli teklifte, quantum çağında güvenliği güçlendirmek amacıyla üç aşamalı bir geçiş planı çizildi. Bu öneri, Şubat ayında gündeme gelen BIP-360’ı temel alırken, Bitcoin’in bilinen Taproot yapısından ilham alıyor ve riskli görülen anahtara dayalı harcama yolunu sistemden çıkarıyor.

Yeni plana göre, olası bir etkinleştirmeden sonraki üç yıl içinde eski tip ve quantum’a karşı savunmasız adreslere yeni Bitcoin gönderimi engellenecek. Bu adreslerden harcama yapmak mümkün olmaya devam edecek, ancak artık fon kabul edilmeyecek.

Beş yıl sonra başlayacak ikinci aşamada ise, ECDSA ve Schnorr gibi klasik imzalar bütünüyle geçersiz sayılacak. Böylece quantum riskiyle karşı karşıya olan cüzdanlardan yapılacak işlemler ağ tarafından reddedilecek ve bu cüzdanlardaki fonlar fiilen dondurulacak.

Son aşamada ise, araştırma konusu olmaya devam eden ve henüz tamamen geliştirilmemiş bir kurtarma yöntemiyle, sahiplerin “sıfır bilgi ispatı” tekniği kullanarak kimliklerini kanıtlamaları şartıyla donmuş coin’leri kurtarma ihtimali doğabilecek.

Toplulukta tartışma ve eleştiriler

Bitcoin’in temellerinden biri, özel anahtarların tam kontrolü ve kullanıcıdan izinsiz para hareketinin mümkün olmamasıydı. Geliştirici topluluğu, quantum saldırılarının ağ güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtirken, önerinin bu temel ilkeye aykırı olabileceğini düşünenler de az değil. Birçok kullanıcı, topluluk platformlarında zorunlu taşıma ve coin dondurma planına sert eleştiriler yöneltti. Bazı kullanıcılar, “Bu quantum önerisi son derece otoriter ve el koyucu; upgrade kesinlikle gönüllü olmalı” şeklinde görüş belirtirken, uygulamanın merkeziyetçi planlama ve kullanıcı davranışını yönlendirmeye benzetildiği yorumlar da öne çıktı.

Geliştirici tarafı ise alınan önlemlerin savunma amaçlı olduğu, herhangi bir saldırganın değeri ve güveni yok etmesine seyirci kalmamak için harekete geçilmesi gerektiği görüşünde birleşti. Buna rağmen, konunun Bitcoin felsefesine yönelik tartışmaların devam edeceği ve topluluk arasında uzlaşma sağlanana kadar gündemde kalacağı tahmin ediliyor.