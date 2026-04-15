Bitmine 6 ayda pay adedini ikiye katladı, 4,87 milyon ether ile rekor kurumsal varlık topladı

  • 🚨 Bitmine hisseleri 6 ayda iki katına çıktı, 4,87 milyon ether birikti.
  • Şirket, staking ve türev işlemlerle gelir yaratmaya odaklandı.
  • Faaliyet kârı hızla düşerken, giderler rekor seviyeye ulaştı.
  • 💡 En dikkat çekici veri: Bitmine portföyünde neredeyse 5%’lik #Ethereum payına ulaştı.
COINTURK
COINTURK

Ethereum alanında son dönemin dikkat çeken kurumsal yatırımcılarından Bitmine Immersion Technologies, altı ay içinde hisselerinin sayısını ikiye katladı ve sermaye artırımı sayesinde dünyanın en büyük Ethereum portföylerinden birini oluşturdu. ABD merkezli şirket başlangıçta dijital varlık madenciliğiyle tanınıyorken, 2024’ün başından itibaren stratejisini agresif şekilde değiştirerek yoğun biçimde ether birikimine odaklandı.

1 Hızla artan hisse ve sermaye
2 Faaliyetler ve finansal tablo
3 Türev işlemler ve portföy bileşimi

Hızla artan hisse ve sermaye

Şirketin SEC’e sunduğu son rapora göre, 31 Ağustos 2023’te 232 milyon olan hisse adedi, 28 Şubat 2024’te 494 milyona ulaştı. Bitmine, bu altı aylık dönemde 10,2 milyar doların üzerinde sermaye artırımı gerçekleştirerek, toplam ödenmiş sermayesini 18,5 milyar dolara yükseltti. Yatırılan bu yeni fonların tamamı ether alımlarına yönlendirildi.

12 Nisan itibarıyla Bitmine’in elindeki toplam ether miktarı 4,87 milyon olarak açıklandı. Şirket bu varlıklarını ortalama 2.206 dolardan edindi ve bu miktarla dünya genelindeki kurumsal Ethereum rezervlerinde zirveye yerleşti. Son verilere göre, Bitmine’in ethereum birikimi küresel arzın yaklaşık yüzde 5’ine denk geliyor. Firma yalnızca Bitcoin odaklı Strategy şirketinden sonra en yüksek kurumsal kripto para rezervine sahip ikinci şirket konumunda.

Faaliyetler ve finansal tablo

Bitmine, 2024’ün birinci çeyreğinde 3,8 milyar dolarlık net zarar açıkladı. Buna karşılık piyasada ether fiyatının yaklaşık 2.325 dolara çıkmasıyla, şirketin elindeki varlıklar zararını kısmen toparladı. Ancak gelir-gider dengesindeki bozulma dikkat çekti: Kendi madenciliğinden elde edilen gelir geçen yıla göre yüzde 86 azalarak 219 bin dolara geriledi. Şirket bu boşluğu, elindeki ethereumları staking yoluyla değerlendirerek kapatmaya çalıştı; staking faaliyetlerinden ise çeyrek boyunca 10,2 milyon dolar gelir elde etti.

Tüm gelir 11 milyon dolara ulaşırken, genel ve idari giderler ise aynı dönemde 75 milyon dolara yükseldi. Son altı ayda ise bu tür harcamalar 298,6 milyon dolara çıkarken, şirketin toplam geliri yalnızca 13,3 milyon dolar ile sınırlı kaldı. Özellikle şirketin özkaynak artışına dayalı primli pay ödemeleri bu maliyetlerde önemli rol oynadı.

Raporun detaylarında, Bitmine’in faaliyet modelini geleneksel madencilikten vazgeçip, ethereum biriktirmeye ve stake etmeye neredeyse tamamen odakladığı ifade edildi. Ancak bu strateji, şirketin gelir tablosunda ciddi dalgalanmalara sebep oldu ve operasyonel gelir ile gider arasındaki uçurum daha da derinleşti.

Türev işlemler ve portföy bileşimi

Şirketin son halka açık raporunda, daha önce belirtilmeyen türev ürün pozisyonlarına da ilk kez yer verildi. 2024’ün ilk çeyreğinde, türev işlemlerden 65,3 milyon dolar tutarında gerçekleşmemiş zarar yazıldı. Aynı dönemde satılan opsiyonlardan ise 24,1 milyon dolar prim geliri elde edildiği belirtildi. Bu tablo, şirketin ether varlıkları üzerinden opsiyon ve benzeri kompleks stratejilerle ek getiri yaratma peşinde olduğunu gösteriyor.

Şubat sonunda şirketin kasasında 879,6 milyon dolar nakit bulunduğu, ayrıca portföyünde 198 bitcoin, Beast Industries’de 200 milyon dolar değerinde hisse ve Eightco Holdings’te 85 milyon dolarlık yatırım olduğu açıklandı.

Bitmine’in yönetim kurulu başkanı Tom Lee, mart ayında yaptığı açıklamada, ethereum fiyatlarındaki son düşüşün “gelişen temeller ışığında çekici bir fırsat sunduğunu” belirtti. Ayrıca nisan başından itibaren alımların hızlandığı açıklandı.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

COINTURK
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
