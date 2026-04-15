Coinstats AI agent, açık kaynak kripto derin araştırma karşılaştırmasında gemini, claude ve chatgpt’yi geride bıraktı

CoinStats’ın kriptoya özel olarak geliştirdiği yapay zekâ aracı 100 üzerinden 79 puan alırken sonuçları 4 dakikada üretmeyi başardı. Genel amaçlı rakipler ise 55 dakikaya kadar sürelerde yanıt verdi.

Kripto takip uygulaması CoinStats, yapay zekâ aracının Google, OpenAI ve Anthropic’in derin araştırma araçlarına kıyasla kriptoya özgü sorgularda daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyan benchmark (kıyaslama) sonuçlarını paylaştı. Bu sonuçlar, özellikle kripto para analizi için tasarlanmış bir araştırma yardımcı aracı olan CoinStats AI Agent’ın herkese açık beta sürümünün lansmanıyla birlikte açıklandı.

Benchmark sonuçları

Kripto araştırma çıktılarının kalitesini değerlendirmek için bir yapay zekâ hakemin kullanıldığı testte, CoinStats AI Agent 100 üzerinden 79 puan aldı. Onu 67 puanla Gemini Deep Research, 61 puanla ChatGPT Deep Research ve 58 puanla Claude Deep Research takip etti.

Hız farkı da oldukça dikkat çekiciydi. CoinStats AI Agent ortalama 4 dakikada sonuç üretirken, Gemini 23 dakika, Claude 22 dakika ve ChatGPT ise 55 dakika sürdü.

Kullanılan benchmark metodolojisi açık kaynak olarak GitHub’da paylaşıldı. Böylece isteyen herkes sonuçları inceleyebilir, tekrar edebilir veya itiraz edebilir. Değerlendirme kriterleri; doğruluk, derinlik, güncellik ve uygulanabilirlik gibi kripto araştırmasının temel unsurlarını kapsıyor.

Genel amaçlı yapay zeka kriptoda neden geri kalıyor?

CoinStats’a göre performans farkının temel nedeni veri erişimi. ChatGPT, Gemini ve Claude gibi genel amaçlı yapay zekâ araçları, kripto sorularına yanıt verirken ağırlıklı olarak web aramasına dayanıyor. Bu araçlar haberleri ve genel piyasa yorumlarını sunabiliyor ancak zincir üstü (onchain) veriler, borsa düzeyinde metrikler, türev piyasası bilgileri ve X gibi platformlardaki gerçek zamanlı sosyal duygu analizine doğrudan erişimleri bulunmuyor.

CoinStats AI Agent ise çoklu ajan (multi-agent) mimarisi üzerine kurulmuş durumda. Kullanıcı bir sorgu gönderdiğinde sistem paralel çalışan uzman ajanları devreye sokuyor. Bir ajan gerçek zamanlı haberleri tararken, diğeri sosyal medyayı inceliyor, bir diğeri blok zinciri verilerini analiz ediyor. Diğer ajanlar borsa verilerini kontrol ediyor, kullanıcının portföyünü inceliyor ve tüm bulguları tek bir çıktıda birleştiriyor. CoinStats bu yapıyı “agentic orchestration” olarak adlandırıyor. Bu sayede kullanıcılar normalde farklı platformlarda manuel olarak yapmaları gereken analizleri tek bir yerden elde edebiliyor.

CoinStats AI agent neler yapabilir?

Ürün, basit bir sohbet botundan ziyade bir araştırma yardımcı aracı olarak konumlandırılıyor. Özellikleri, kripto yatırımcılarının günlük ihtiyaçlarına göre tasarlanmış.

Piyasa Araştırması (Market Research): Kullanıcılar bir coin’in neden yükseldiğini veya düştüğünü sorabilir. Araç; haberler, türev veriler, sosyal duygu analizi ve zincir üstü aktiviteleri bir araya getirerek kapsamlı bir açıklama sunar.

Onchain Takip (Onchain Tracking): CoinStats Crypto API Cüzdan izleme, büyük yatırımcı (whale) hareketleri analizi, yeni kontrat dağıtımları ve token risk puanlaması gibi özellikleri içerir. 120’den fazla blok zincirini destekler. Kullanıcılar bir cüzdan veya kontrat adresi girerek detaylı analiz alabilir.

Sosyal Duygu Analizi (Social Sentiment Analysis): Belirli bir token hakkında kripto topluluklarında ve influencer hesaplarında neler konuşulduğunu takip eder. Gerçek zamanlı olarak önemli görüşleri ve piyasa algısını ortaya çıkarır.

Portföy Analizi (Portfolio Analysis): CoinStats AI Agent’ı diğer araçlardan ayıran önemli özelliklerden biridir. Kullanıcının CoinStats portföyüne bağlanarak kâr/zarar analizi yapar, öneriler sunar ve doğrudan mevcut varlıklara göre içgörüler sağlar. Örneğin “Solana’dan ne kadar kâr ettim?” gibi sorulara yanıt verebilir.

Backtesting: Kullanıcıların işlem stratejilerini geçmiş piyasa verileri üzerinde test etmesini sağlar. Örneğin, son iki yılda her gün 100 dolar BTC yatırımı yapılmış olsaydı ne olurdu gibi senaryolar simüle edilebilir.

Kod Çalıştırma (Code Execution): Daha karmaşık analizler için yapay zekâ anlık olarak kod yazıp çalıştırabilir. Bu sayede özel hesaplamalar ve ileri düzey analizler mümkün hale gelir.

Araç ayrıca yalnızca metin değil; tablolar, çizgi grafikler ve çubuk grafikler gibi etkileşimli çıktılar da üretir.

CoinStats AI agent üç modda çalışıyor

Deep Research: Sosyal medya, onchain veriler, teknik göstergeler ve web kaynaklarını birleştirerek kapsamlı analizler üretir.

Backtesting: Geçmiş verilere dayalı strateji simülasyonları yapar.

Fast Mode: Fiyat veya temel haber gibi hızlı ve basit sorgular için kullanılır.

Ayrıca Venice AI destekli Private Mode, tüm sorguları şifreli ve merkeziyetsiz altyapı üzerinden ileterek üçüncü taraflarla veri paylaşımını engeller.

Kullanılabilirlik

CoinStats AI Agent şu anda web, iOS ve Android platformlarında Degen ve Premium kullanıcılar için herkese açık beta olarak sunuluyor. Şirket, kullanıcı geri bildirimlerini hızlıca toplamak ve ürünü geliştirmek amacıyla bu aşamada beta sürümle ilerlediğini belirtiyor.

CoinStats, Narek Gevorgyan tarafından kurulmuş bir kripto portföy takip platformudur. Cüzdanlar ve borsalar arasında varlık takibini destekler. AI Agent ise şirketin yapay zekâ destekli araştırma araçlarına yöneldiğinin bir göstergesi olup, CoinStats’a göre kriptoya özel (vertical) çözümler genel amaçlı modellere kıyasla yapısal bir avantaja sahiptir.