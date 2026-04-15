Solana (SOL)

Solana 86 dolar altında sıkıştı, 49 dolar riski yeniden masada

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana 86 dolar direncini aşamadı ve aşağı yönlü baskı güç kazandı.
  • 📉 Kısa vadede 67 dolar ve altı seviyeler yeniden gündeme gelebilir.
  • 📊 SOL fiyat yapısında #Solana için 49 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor.
Solana, hem kısa vadeli hem de uzun vadeli grafiklerde zayıf bir görünüm sergiliyor. Özellikle 4 saatlik grafikte oluşan yapı, fiyatın mevcut aralık desteğini kaybedebileceğine işaret ederken, aylık görünümde de kritik dirençlerin aşılamadığı görülüyor. Bu tablo, satış baskısının sürmesi halinde daha düşük seviyelerin gündeme gelebileceğini ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Kısa vadede 86 dolar altında baskı sürüyor
2 Uzun vadede 49 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor

Kısa vadede 86 dolar altında baskı sürüyor

4 saatlik SOL/USDT grafiğinde fiyatın geniş bir bant içinde hareket ettiği dikkat çekiyor. Yılın başındaki sert düşüşün ardından toparlanma denemeleri görülse de, 86 ile 88 dolar aralığındaki direnç bölgesi aşılamadı. Bu seviyeye yapılan her yükseliş denemesi satışla karşılandı ve son tepki de yine bu bölgenin altında sınırlı kaldı.

Fiyatın şu anda bantın orta-üst bölgesinde yer alması, aşağı yönlü hareket ihtimalini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor. Teknik projeksiyonlara göre ilk aşamada yakın destek seviyelerinin kırılması ve ardından yaklaşık 67 dolar civarındaki yatay desteğin test edilmesi söz konusu olabilir.

Bu seviyenin de korunamaması halinde fiyatın 60 doların altına doğru daha derin bir geri çekilme yaşaması ihtimal dahilinde değerlendiriliyor. Direnç seviyelerinde yaşanan tekrar eden reddedilmeler, destek üzerindeki baskıyı artırarak bu senaryoyu güçlendiriyor.

Fiyatın 86 ile 88 dolar aralığının altında kalmaya devam etmesi, aşağı yönlü senaryonun geçerliliğini koruduğunu ve destek seviyelerinin baskı altında olduğunu gösteriyor.

Uzun vadede 49 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor

Aylık grafikte ise daha geniş bir yapı dikkat çekiyor. Analist Ali Charts, kısa vadeli dalgalanmalar göz ardı edildiğinde Solana’nın yükselen bir kanal içinde hareket ettiğini belirtiyor. Bu yapıda 108 dolar seviyesi güçlü bir makro direnç olarak öne çıkarken, 49 dolar civarı önemli bir destek konumunda bulunuyor.

Fiyatın yaklaşık 81,85 dolar seviyelerinde işlem gördüğü ve daha önce 107,77 dolar civarında tutunamadığı görülüyor. Bu durum, yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığını ve piyasanın belirgin bir kırılım gerçekleştiremediğini ortaya koyuyor.

Aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 48,95 dolar seviyesinin kritik bir eşik olabileceği değerlendiriliyor. Bu bölge, geçmişte de önemli bir denge noktası olarak çalıştı ve alıcıların yeniden devreye girip girmeyeceği açısından belirleyici olabilir.

Bununla birlikte, uzun vadeli yükselen kanal yapısının tamamen bozulduğunu söylemek için erken olduğu ifade ediliyor. Ancak fiyatın 108 dolar direncinin altında kalmaya devam etmesi, yukarı yönlü potansiyelin sınırlı kaldığını ve aşağı yönlü risklerin canlılığını koruduğunu gösteriyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
