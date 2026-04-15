Etoro’dan 70 milyon dolarlık kritik Zengo hamlesi: Cüzdan entegrasyonu yolda

Kripto para ve çoklu varlık yatırım platformu Etoro, kullanıcılarına kendi fonlarının kontrolünü sunan cüzdan sağlayıcısı Zengo’yu satın almak için yaklaşık 70 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı. 2007 yılında İsrail’de kurulan Etoro, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya hisse senedi, kripto para ve diğer varlıklarda alım satım olanağı sağlıyor. Platform, sunduğu çeşitlilik ve sosyal yatırım özellikleriyle öne çıkıyor.

Zengo’nun güvenlik yaklaşımı ve entegrasyon planı

2018’de kurulan Zengo, geleneksel anahtar ve yedek kelimeye dayalı cüzdanlardan farklı olarak, çoklu taraflı hesaplama (MPC) teknolojisini kullanan bir non-custodial (kendi kendine saklama) cüzdan olarak biliniyor. Şirket, tohum kelimesi gerektirmeyen ve anahtar kaybı riskini azaltan yapısıyla, kullanıcı varlıklarını güvenli bir şekilde korumayı hedefliyor.

Zengo cüzdanı üzerinden kullanıcılar, token swap, staking ve itibari para ile kriptoya geçiş gibi gelişmiş işlemler gerçekleştirebiliyor. Şirket, dünya genelinde 2 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu bildiriyor.

Yapılan anlaşma kapsamında Zengo cüzdanı, mevcut haliyle çalışmaya devam edecek; kullanıcılar düzenlenmiş Etoro hizmetlerinden ayrı şekilde, cüzdan ile doğrudan merkeziyetsiz protokollere erişim sağlayacak.

Etoro’nun stratejik vizyonu

Etoro tarafından yapılan açıklamaya göre, bu satın alma ile platformun kendi kendine saklama çözümlerine entegre olup, tokenizasyon ve merkeziyetsiz piyasalarda daha yenilikçi ürünler sunması hedefleniyor. Özellikle sürekli vadeli işlemler ve tahmin platformları gibi yeni nesil finansal uygulamalara destek vermek de planlar arasında yer alıyor.

Etoro kurucu ortağı ve CEO’su Yoni Assia, düşük işlem hacimli dönemlerde bile altyapı geliştirmekten vazgeçmediklerini vurguladı. Şirketin uzun vadeli büyüme perspektifine dikkat çeken Assia, güncel gelişmeleri şöyle aktardı:

Kripto piyasalarının durgun olduğu dönemleri, stratejik yatırımlar ve teknik gelişmeler için bir fırsat olarak görüyoruz; bu satın alma da tam olarak bu yaklaşımın bir sonucu.

Anlaşmanın şartları ve süreç

Satın almanın tamamlanması için gerekli onayların alınması bekleniyor. Bloomberg’in haberine göre, toplam değer yaklaşık 70 milyon dolar olarak belirlendi. Şirketten yapılan açıklamada, anlaşmaya ilişkin tüm detayların kamuoyuna açıklanmadığı belirtildi.

Etoro sözcüsünün CoinDesk’e aktardığına göre, kullanıcıların varlık güvenliği ve kişisel kontrol yetkisi Zengo cüzdan ile güçlendirilirken, Etoro’nun düzenlenmiş yatırım servisleri ile Zengo’nun merkeziyetsiz yapısı ayrı tutulacak.

Gerçekleşmesi halinde, bu satın alma Etoro’nun merkeziyetsiz finans ve kendi kendine saklamaya verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuş olacak.