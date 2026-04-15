Strc’de rekor hacim ve %11,5 getiriyle Bitcoin bağlantılı hisseye ilgi arttı

Kripto piyasasında dikkat çeken yeni bir trend, Strategy şirketinin çıkardığı STRC hissesi etrafında şekilleniyor. Yatırımcılara hem Bitcoin fiyat hareketlerine paralel bir getiri hem de sabit temettü veren STRC, yüksek faiz avantajıyla çok sayıda kurumun ilgisini çekmiş durumda.

Bitcoin fonu olarak STRC’nin yükselişi

Strategy, halka açık şirketler arasında en fazla Bitcoin tutan kurum olarak biliniyor. Şirketin finansman modeli ise STRC adını taşıyan menkul kıymetle sağlanıyor. STRC sahiplerine yıllık yüzde 11,5’lik bir temettü sunuluyor ve ödemeler nakit olarak her ay yapılıyor. Toplanan fonların büyük kısmı ise doğrudan Bitcoin alımlarında kullanılıyor.

Hafta başında STRC hisselerinde işlem hacmi rekor seviyeye ulaştı. Salı günü 1,6 milyar doların üzerinde STRC işlemi gerçekleşti. Böylece hisse, piyasada hem geleneksel finans hem de dijital varlıklar arasında köprü görevi görmeye başladı.

Yeni ürünlerde STRC baz alınmaya başlandı

STRC, giderek artan oranda kurumsal yatırımcıların ve merkeziyetsiz finans protokollerinin portföylerine girmeye başladı. Fon ve platformlar, STRC aracılığıyla sabit gelir sağlarken aynı anda Bitcoin fiyatına endeksli getiri imkanı elde ediyor. CryptoAppsy verilerine göre STRC Çarşamba günü, temettü hakkının ortadan kalkmasından sonra 99,39 dolara kadar geriledi ve 100 dolarlık nominal değerinin altına düştü.

Saturn Credit platformu, sadece altı günde 15 milyon dolarlık STRC biriktirdi. Zincir üzerinde kredi imkanı sunan Apyx ise 800 bin STRC payına ulaşırken, yeni alımlarla bunu daha da artırmayı hedefliyor. BitStrategy şirketinin üst düzey yöneticisi Ryan McGinnis, uzun vadeli amaçlarının STRC’de dünyanın en büyük paydaşlarından biri olmak olduğunu ifade etti.

Tokenizasyon ve DeFi entegrasyonu hızlanıyor

Diğer yandan Ethereum ağında yaklaşık 200 milyon dolarlık STRC tokenleştirildi ve bunun neredeyse yarısı Pendle üzerinde işlem görüyor. Pendle platformu, yatırımcılara bir varlığın getiri kısmı ile asıl değeri arasında ayrı ayrı işlem yapma olanağı sunuyor. Bu tip yapıların ortaya çıkması, STRC’nin merkeziyetsiz finans piyasalarında da çeşitli senaryolara konu olmasına kapı aralıyor.

Şirket, STRC fiyatının 100 doların altına gerilemesinin ardından, bu seviyede yeni hisse satışı yapmayı geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Kural gereği, hisse fiyatı şirketin belirlediği referans değerin altına indiğinde bu programa ara veriliyor.

STRC gibi yüksek temettü sağlayan Bitcoin temalı ürünler, hem geleneksel finans dünyasını hem de DeFi ekosistemini yeni fırsatlarla buluşturuyor. Şirketlerin agresif şekilde hisse toplaması, piyasadaki rekabeti daha da artırabilir.

Öte yandan, Pendle gibi platformlarla STRC’nin tokenleştirilmesi, bu menkul kıymetin dijital dünyadaki likiditesini büyüten önemli bir etken olarak öne çıktı.

STRC özelinde yaşanan talep patlaması, hem getirisi hem de Bitcoin’e endeksli yapısı sayesinde kripto piyasasında yeni bir yatırım dalgası başlatmış görünüyor.