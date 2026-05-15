Iren 3 milyar dolarlık tahvil satışıyla yatırımcı ilgisinde rekor kırdı

Bitcoin madenciliği ve yapay zeka (AI) altyapısı alanında faaliyet gösteren IREN, toplam 3 milyar dolara yaklaşan dönüştürülebilir kıdemli tahvil ihraç sürecini tamamladı. Şirketin sermaye artırımı Bitcoin madencileri arasında, yapay zeka altyapısına yönelim doğrultusunda gerçekleştirilen en büyük tahvil satışlarından biri olarak öne çıktı.

Dev Tahvil İhraç Süreci

IREN, 11 Mayıs’ta yaptığı açıklamada 2033 vadeli 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil satışı planladığını duyurdu. Ancak kısa süre içinde yatırımcılardan gelen yüksek taleple birlikte ihraç 12 Mayıs’ta 2,6 milyar dolara yükseltildi. Ayrıca 400 milyon dolarlık ek satış (greenshoe) opsiyonu da eklendi ve bu ek paylar da 14 Mayıs itibarıyla tamamen satılmış oldu. Sonuç olarak, şirket üç gün içinde toplamda yaklaşık 2,96 milyar dolar gelir sağladı.

Söz konusu tahviller yüzde 1 faizle ihraç edildi ve tahvil sahiplerine, IREN hisselerini önceden belirlenen bir oranda hisseye dönüştürme hakkı verildi. %32,5’lik bir primle fiyatlanan tahviller, 11 Mayıs’taki IREN hisse kapanış fiyatı olan 55,15 dolara göre yaklaşık 73,07 dolarlık bir dönüşüm seviyesine sahip oldu.

IREN yönetimi, yüksek talep nedeniyle tahvil satışının boyutunun artırıldığını, toplamda 3 milyar dolara yakın gelir elde edildiğini açıkladı.

Yapay Zeka Altyapısında İddialı Yatırımlar

Şirket, bu büyük finansman hamlesiyle Bitcoin madenciliğinden yapay zeka bulut ve hiper ölçekli altyapıya geçişini bir kez daha vurguladı. IREN son dönemde Nvidia ile beş yıllık, yaklaşık 3,4 milyar dolarlık bulut anlaşmasına imza attı. Ayrıca Dell’den yaklaşık 3,5 milyar dolarlık GPU ve donanım alımı planlanıyor. Bu yatırım, güçlü finansman altyapısı ile birlikte şirketin yapay zeka alanındaki hedeflerini destekleyecek nitelikte görülüyor.

Iren Limited, merkezi Avustralya’da bulunan ve hem Bitcoin madenciliği hem de yapay zeka altyapısı konusunda uluslararası arenada faaliyet gösteren bir şirket olarak biliniyor. Son yıllarda yapay zeka altyapısına ağırlık vererek iş modelinde önemli bir dönüşüm süreci yaşayan IREN, ABD ve Avrupa pazarına yönelik yatırımlarını artırmaya devam ediyor.

Hisse Senedi Performansı ve Piyasa Tepkisi

Tahvil ihracına yönelik güçlü yatırımcı talebine rağmen, IREN hisselerinde piyasa açılışı öncesi yüzde 3’ün üzerinde bir düşüş yaşandı. Piyasa oyuncuları şirketin agresif yatırım planlarını değerlendirirken, hisse performansında kısa vadede dalgalanmalar görüldü.

Şirketin finansman sürecinde kullandığı dönüştürülebilir tahvil yapısı, yatırımcıların hem sabit gelir hem de potansiyel hisse artışı beklentisini karşılar nitelikteydi. Dönüştürülebilir tahvillerin faiz oranı ve dönüşüm primi piyasalarda dikkat çekti.

IREN’in bu adımı, hem kripto para hem de teknoloji sektöründe dev şirketlerin yeni finansman yollarına yöneldiği bir dönemde önemli bir örnek oluşturdu. Analistler, şirketin elde ettiği kaynağın stratejik yatırımlar için kullanılmasını bekliyor.

IREN’in son tahvil satışı, yapay zeka ve Bitcoin madenciliğinin giderek daha fazla iç içe geçtiği yeni yatırım trendlerini de gözler önüne seriyor.