STRC hisselerinde ex-dividend tarihi öncesi işlem hacmi dört kat arttı

BitcoinQuant tarafından açıklanan verilere göre, piyasadaki hareketlilik sayesinde Strategy şirketi 11.707 adet Bitcoin satın aldı. Bu alımlar, şirketin at-the-market (ATM) programı üzerinden gerçekleştirildi. ATM programı, şirketin yeni ihraç ettiği hisseleri satarak Bitcoin alımı için ek kaynak yaratmasına imkan sağlıyor.

STRC hisselerine rekor ilgi

Son seanslarda STRC hisseleri, genellikle 100 dolar nominal değerinin üzerinde veya bu seviyede alıcı buldu. Özellikle Perşembe günü işlem hacmi, son 30 günlük ortalama günlük hacmin dört katına yükselerek dikkati çekti. Son bir ayda ortalama günlük işlem hacmi yaklaşık 331 milyon dolar seviyesindeydi.

STRC, yatırımcılara yıllık yüzde 11,5 oranında nakit temettü sunuyor. Bu getiri aylık ödemelerle gerçekleştiriliyor ve yatırımcılar için kısa vadede cazip bir alternatif haline geliyor.

Temettü dönemi ve fiyat hareketleri

Temettü ödemesi yapılan menkul kıymetler, genellikle ex-dividend tarihinden önceki seansta işlem hacimlerinde artış yaşar. Bu tarihten itibaren hisseleri yeni alan yatırımcılar bir sonraki temettüyü alma hakkını kaybediyor.

Cuma gününün STRC için ex-dividend tarihi olmasıyla birlikte, ana hisselerin piyasa öncesi işlemlerinde 99,12 dolara kadar gerilediği görüldü. Bu fiyat, yaklaşık yüzde 1’lik bir düşüş anlamına geliyor. Uzmanlar, temettü ödemesi yapılan hisselerde ex-dividend sonrası ortaya çıkan bu tür fiyat düşüşlerinin olağan olduğunu belirtiyor.

STRC hisselerinde ex-dividend tarihi öncesi işlem hacmi ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti. Temettü alma hakkının kaybedilmesinin ardından, hisse fiyatında beklenen seviyeye uygun şekilde hafif bir gerileme yaşandı.

Bitcoin ve ilişkili hisseler üzerindeki etkiler

Öte yandan, Bitcoin fiyatı son işlemlerde 80.500 dolara düştü. CryptoAppsy verilerine göre Bitcoin’in bu seviyelere gerilemesi, hisse senedi piyasalarında da etkili oldu. Özellikle Bitcoin’e yatırım yapan bazı büyük şirketlerin hisse fiyatları da aşağı yönlü hareket etti. Bu sürecin etkisiyle, MSTR hisselerinde piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2’lik bir değer kaybı yaşandı.

Bitcoin ve ona endeksli hisse senetlerinde görülen bu tür dalgalanmalar, kripto para piyasasındaki gelişmelerle doğrudan ilişkili olmaya devam ediyor.