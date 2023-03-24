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Bitcoin fiyatı yeniden 28.000 doların üzerinde bulunuyor. Powell’ın etkisi şimdilik ortadan kalktı. Ancak daha fazlası kapıda olabilir. Fed üyeleri son kararın arından yeniden düzenli açıklamalar yapmaya başladı. Bugün 2 üyenin önemli açıklamalarda bulunduğunu gördük. Peki Fed bundan sonrası için üyeleri eliyle bize neler anlatıyor? Bitcoin için sıradaki hedef neresi?

Fed Açıklamaları

Bugün Bostic ve Bullard son faiz kararının ardından açıklamalarda bulundu. Bankacılık krizinin Fed’e geri adım attırması umuluyordu ancak hiç de öyle olmadı. Bilançosunu şişiren Fed bunun geçici olduğunu söylerken enflasyonla mücadele noktasında geri adım atmayacağının altını çizdi. Peki Fed üyeleri bugün neler söyledi? Fed üyesi Bullard ile başlayalım.

“Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bankacılık sistemi hala çok güçlü ve dirençli ve çok iyi durumda. İşletmeler işgücü piyasasındaki zorluklara uyum sağlayacaktır, ancak bu zaman alacaktır. Bugünkü durum 2007-2009 yıllarından çok farklı. İnsanlar elimizde çok sayıda makro ihtiyati araç olduğunu unutmamalı. Şu ana kadar piyasalar Credit Suisse anlaşmasına olumlu yaklaştı. SVB çok sıra dışı bir vaka, benzer durumda olan çok az banka var. Enflasyon beklentileri görece düşük, bu da bu yıl enflasyonun düşeceğine işaret ediyor. Enflasyon çok yüksek ve ABD makroekonomik verileri beklenenden daha güçlü. Bazı işletmelerin değişen finansal koşullara uyum sağlayamaması alışılmadık bir durum değil. Düzenleyiciler finansal stresi azaltmak için gerekirse daha fazlasını yapabilir. İşletmeler işgücü piyasasındaki zorluklara uyum sağlayacak ancak bu hızlı olmayacak İşletmeler hala işçi bulmak için “çırpınıyor” %2’lik enflasyon hedefini terk etmek ABD için “felaket” olur, dünya 1970’lere geri döner.”

Bullard bunları söylerken bankacılık kriziyle bağlantılı panik devam ediyordu. Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank‘ın hisseleri %9 düşerek 8 Mart’tan bu yana %27 geriledi. Tahvil sahipleri için bir tür sigorta olan beş yıllık kredi temerrüt swaplarının (CDS) maliyeti bugün son dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Diğer Fed üyesi Bostic ise birkaç saat önce şunları söyledi;

“Ekonominin resesyona girmesini beklemiyorum. Fed’in bankacılık sektöründeki zorlukların üstesinden gelebileceğinden eminim. Enflasyon hala çok yüksek ve Fed bu konuya odaklanmaya devam etmeli. Bankacılık sisteminin güvenli ve dirençli olduğuna dair ikna edici göstergeler var. Enflasyon çok yüksek”.

Bitcoin ve Kripto Paralar

Fed üyeleri enflasyonun çok yüksek olduğunu vurgulayıp duruyor ve bu da sıkı para politikasının devam edeceğini gösteriyor. En iyi ihtimalle devam eden kredi ulaşım zorluğunun daha fazla faiz artışı ihtiyacının ortadan kaldırdığını göreceğiz. Bitcoin fiyatında devam eden toparlanma 28.300 dolar direncini kalıcı olarak aşamadı. Piyasalardaki olumsuzluk devam ederse 26.700 dolar ile 28.000 dolar aralığında konsolide olmaya devam edebilir.

Bitcoin fiyatının 32.000 doları aşabilmesi için 28.300 dolar direnci üzerinde daha geniş zaman diliminde mum kapanışları görülmeli. Aksine 26.700 dolar altında kapanışlar satıcıları daha fazla düzeltme için teşvik edecektir.