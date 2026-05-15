RIPPLE (XRP)

XRP açık pozisyon Z-skoru sert düşüş yaşadı fiyat 1,42 dolarda dengede kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP vadeli işlemlerde açık pozisyon Z-skoru hızla geriledi.
  • 🪙 BankXRP ve Binance verilerine göre, fiyat 1,42 dolar seviyesini koruyor ve alıcı-satıcı dengesi sağlanıyor.
  • 📈 Piyasada kaldıraç azalırken uzun sıkışma yeni ani hareketin önünü açabilir.
  • ⚡ Asıl kritik nokta, $XRP ’deki mevcut sakinliğin kısa sürede sona erebileceği.
Kripto para piyasasında önemli bir yere sahip olan XRP’nin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonları dikkat çekici bir süreçten geçiyor. Kripto analiz platformu BankXRP’nin sağladığı verilere göre, XRP’nin Open Interest (OI) Z-skorunda son dönemde iki güçlü yükselişin ardından belirgin bir soğuma dikkat çekiyor. 2024’ün sonları ile 2025’in ortasında gözlenen yoğun spekülatif hareketlerin ardından Z-skorundaki bu gerileme, piyasadaki kaldıraç kullanımının hızla azaldığını gösteriyor.

İçindekiler
1 Vadeli işlemlerde dengelenme sinyali
2 Fiyatta güçlü destek ve hacim dengesi
3 Yeni hareketin arifesinde bekleyiş

Vadeli işlemlerde dengelenme sinyali

Open Interest, aktif türev ve vadeli işlem sözleşmelerinin toplam adedini ifade eder. BankXRP’ye göre, son iki yılda XRP fiyatındaki sert yükselişlerle beraber açık pozisyonlarda da artış yaşandı. Bu dönemlerde yatırımcılar yükseliş eğilimini fırsata çevirip kaldıraçlı pozisyonlarla piyasaya giriş yaptı. Ancak piyasada aşırı kaldıraç seviyelerinin çok uzun süre dayanmayacağı biliniyor. Son haftalarda OI Z-skorunun tabana yakın seyretmeye başlaması, piyasada risk iştahının azaldığı ve spekülasyonun ortadan kalktığı bir döneme girildiğine işaret ediyor.

Bu tür reset süreçlerinde, yüksek spekülatif pozisyonlar azalırken, piyasanın “nefes aldığı” ve fonlama oranlarının makul seviyelere döndüğü gözleniyor. Kısa vadede bu durum baskı yaratabilse de, benzer döngülerde dalgalanma artışı öncesinde sıkça yaşanmıştı.

XRP’de vadeli işlemlerdeki açık pozisyonların hızla azalması, genellikle piyasanın kendini sağlıklı bir şekilde sıfırlamasının habercisi olarak yorumlanıyor.

Fiyatta güçlü destek ve hacim dengesi

Dikkat çeken bir diğer unsur ise XRP fiyatının ciddi dalgalanmalar karşısında güçlü duruşunu sürdürmesi. CoinCodex platformundan alınan verilere göre XRP, 1,42 dolar seviyesinde işlem görüyor ve kritik psikolojik eşik olan 1,40 doların üzerinde kalmaya devam ediyor. CryptoAppsy verilerine göre de XRP’nin bu fiyat seviyesinde istikrarını koruduğu görülüyor.

Binance borsasından elde edilen son sipariş akışı verileri, satış baskısının giderek azaldığını gösteriyor. Alıcıların pozisyonlarını korumayı sürdürmesi, fiyatın daha düşük seviyelere kaymasını engelleyen bir denge yaratıyor. Bu durum hem aylardır süren yatay sıkışma sürecinin uzamasını hem de yatırımcı sabırsızlığının artmasını beraberinde getiriyor.

Yeni hareketin arifesinde bekleyiş

Analistler, piyasada alttan alta “gerginlik bölgesi” oluştuğuna dikkat çekiyor. Uzun süren yatay seyir sırasında volatilite azalırken, yeni pozisyonlar sık sık güncelleniyor ve fiyatlar belirgin bir yönde hareket etmiyor. Tarihsel olarak bu tip baskılı dönemlerin kalıcı olmadığı, piyasada genellikle büyük hareketlerin öncesinde yaşandığı biliniyor.

Bu noktada, ana belirsizlik fiyatın yönüyle ilgili. Vadeli işlemler tarafında kaldıraçlı alım iştahı yeniden güçlenirse, Open Interest’teki son sıfırlanma yukarı yönlü güçlü bir harekete zemin hazırlayabilir. Aksi durumda, piyasaya ilgi kaybı devam ederse OI’deki soğuma, XRP’ye olan güvenin azaldığına işaret edebilir.

Piyasanın mevcut yatay görünümü bu sakinliği uzun süre koruyamayacak kadar kırılgan olarak değerlendiriliyor; önümüzdeki dönemde volatilitenin tekrar yükselmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

