  Bir Ethereum İki Farklı Mevsim! Biri Yükseldi Diğeri Yüzde 48 Düştü! İki Farklı Protokolde Nasıl Büyük Fark Oluştu?

Ethereum (ETH) denildiğinde akıllara ilk gelen stake protokollerinden birisi olan Lido Finance (LDO), X’teki (eski adıyla Twitter) bir güncelleme paylaştı. Paylaşılan bu güncellemede ETH, MATIC ve SOL fiyatlarındaki artışın kilitli toplam değer üzerinde yarattığı (TVL) %10’un üzerindeki artışa dikkat çekti.

25 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında kripto paralarda yükseliş yaşandı. Bu yükselişte ETH fiyatı %10, MATIC fiyatı %11 ve SOL’un fiyatı ise yaşadığı %23 yükselişle dikkat çekti. DefiLlama’nın sağladığı veriler incelendiğinde, yazım saatine göre Lido’nun görülen TVL’si geçen ay %5 oranında arttı ve 14,82 milyar dolar civarına geldi.

Ethereum İçin Son Durum

Verilere bakıldığında Ethereum’da iki farklı mevsim yaşandı. Beacon Chain’de gerçekleşen yatırım işlemleri göz önünde bulunduğunda Ethereum lider konumdaydı. Diğer taraftan baktığımızda ise Lido aracılığıyla gerçekleşen ETH işlemlerinde %48 oranında düşüş görüldü.

Dune Analytics’in verileri incelendiğinde daha net bilgiler ortaya çıktı. Lido aracılığıyla gerçekleşen işlemler sonucunda stake edilen ETH sayısı 40.768 ETH’ye ulaştı. İlginç olan ise yaşanan düşüş oldu. Geçen haftaya bakıldığında sayı 78.656 ETH gibi neredeyse 2 katını temsil eden bir miktarı işaret ediyordu.

TVL’de yaşanan büyüme gerçekleşen tek olay değildi. Bir artış da Merkeziyetsiz finans (DeFi) havuzlarında gerçekleştirilen işlemler için yatırılan stake edilmiş Ethereum (wstETH) miktarında gerçekleşti. Bu oranda %1’lik bir artış yaşandı. DeFi protokollerine gönderilen toplam wstETH’ler göz önünde bulundurulduğunda %0,25’lik bir artış da dikkat çekti.

Ethereum bir kenara bırakılırsa layer-2 (L2) platformları için Dune Analytics’ten alınan verilere göre Arbitrum (ARB) ve Polygon‘a köprülenen stETH miktarında da artış oldu. Bu artışlar %2 ve %1,17’lik oranla ifade edilebilir. Olumsuz bir örnek olarak ise Optimism (OP) gösterilebilir. Yapılan incelemeye OP’a köprülenen stETH miktarında %2,43’lük bir düşüş yaşandı.

LDO Fiyatında Son Gelişmeler

Yazım saati itibariyle LDO fiyatında artış yaşandı ve 1,59 dolardan işlem görüyordu. 21milyon.com alınan verilere göre, DeFi token’ı son 24 saat içinde %1’lik bir değer artışı yaşadı.

Spot piyasa verileri incelendiğinde, günlük yatırımcılar arasında da biriktirme eğilimi azalmış görünüyor. Yazım saati itibariyle, token’ın Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Para Akışı Endeksi (MFI) düşüş belirtisi gösteriyordu. Bu durum LDO satışlarında birikim döneminde sona yaklaşıldığı anlamına geliyor olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.