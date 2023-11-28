2024 Yılı Sonunda Bitcoin İşte Bu Sevide Olacak! Standard Chartered Analistinden Kehanet Gibi Fiyat Tahimin!

Standard Chartered analisti Geoff Kendrick geçmişte yaptığı BTC fiyat tahmininde net bir değişikliğe gitti. Değişen fiyat tahminine göre bugünden 2024 yılı sonuna kadar 120.000 dolara potansiyel bir fiyat hareketi öngörüyor. Bu artış yönlü fiyat güncellemsi, madencilerin giderek azalan satışlarını ve gelişen karlılık dinamiklerini vurgulayan analizlere dayandırıldı.

İlk olarak önümüzdeki yıl için 100.000 dolar fiyatını öngören Kendrick, madenci kârlılığının değişen durumu göz önüne alındığında bunun artık daha kabul edilebilir bir temel rakam olduğunu düşünüyor.

Madencilik Kârlılığı ve Bitcoin’in Yükselişi

Bu fiyat tahmini, yakın zamanda bir insider bilgiye dayandırıldı ve Kendrick’in neredeyse %300’lük bir artışı temsil eden 120.000 dolar fiyat hedefinin olduğunu söylediği bir e-postada görüldü. Kendrick ayrıca yılın bitmesine 1 ay kalmışken 2023’ün son gönünden önce Bitcoin‘in 50.000 dolara ulaşmasını bekliyor.

Bu yükseliş senaryosunun arkasındaki itici güçlerden bir tanesi de, madencilik faaliyetlerinde yaşanan karlılık artışı olarak gösteriliyor. Madenciler yaşanan sıkıntılı sürecin ardından gelinen noktada nakit akışını korumaya devam ederken daha az satış yapmaya başlamış görünüyor. Bu durumun sonucunda Bitcoin arzında yaşanacak azalımla fiyatların yükselmesi sağlanılabilir.

Madenciler adına 2024’ün ikinci çeyreğinde bir satışın gerçekleşebileceğini düşünen Kendrick, ilerleyen süreçte satışlarda kademeli bir düşüş yaşanabileceğini öngörüyor. Bu model tarihsel olarak Bitcoin’in fiyatı madenciliğin ortalama toplam nakit maliyetini aştığında ortaya çıkmaktadır.

Yaşanılabilecek stratejik değişiklik, Bitcoin’in net arzının yaklaşık olarak 250.000 azalmasıyla fiyatları etkileyebilir ve enflasyon oranını da değiştirebilir.

Kendrick konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Eğer BTC fiyatı 2024 yılının ilk çeyreğinde 50.000 dolara ulaşırsa, tahmin ettiğimiz gibi, ‘BTC eksi tüm nakit maliyetler’ hesaplaması 30.000 dolara yükselecektir. Esasen, 2024’ün ilk çeyreğinde çıkarılan BTC’nin yalnızca %27’sini satmak, 2023’ün ikinci çeyreğinde %100’ünü satmakla aynı mutlak düzeyde nakit fazlası yaratacaktır.

Bitcoin ETF’lerinin Etkisi

Wall Street devleri tarafından atılan adımların da Bitcoin fiyatı üzerinde etkisi oluyor. Kurum ve kuruluşlar, Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarının (ETF’ler) oluşturulmasını araştırmaya devam ederken artan ilgileri Bitcoin’in mevcut yükselişini destekliyor. Ekim ayında ortaya çıkan sahte bir BlackRock Bitcoin ETF başvurusu haberi bile piyasayı yukarı yönlü hareket ettirmeye yetmişti.

Bu kurumsal destek, iyimser tahminlerin güç kazanmasıyla birlikte bir dalgalanma etkisi yarattı. Örneğin Fundstrat kuruluşundan Tom Lee, yakın zamanda önümüzdeki birkaç yıllık süreçte Bitcoin adına 200.000 dolar gibi iddialı bir fiyat hedefi verdi.

Bir değişiklik de Bitcoin madencilik maliyetlerinde yaşandı. Maliyetlerde yaşanan düşüş madencilik karlılığının yukarı yönlü bir hareketi tetiklemesine sebep oldu. En büyük madencilik firmalarından bazıları giderlerinde yeniden planlamaya giderek düşüşü sağladı. Enerji fiyatlarında yaşanan düşüş karlılığı da artırdı.

Nisan 2024’te gerçekleşmesi beklenen “halving” olayının sektörde yaşanılabilecek bir konsolidasyonu tetiklemesi ve madencilik giderlerini daha da azaltması mümkün olabilir.