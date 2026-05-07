Aave Labs, 293 milyon dolarlık saldırı sonrası teminat listelemesinde yeni standartlar açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aave Labs, 293 milyon dolarlık rsETH saldırısı sonrası teminat listelemesinde kapsamlı değişikliğe gidiyor.
  • Her yeni varlık artık finansal riskin ötesinde teknik ve siber güvenlik açısından da değerlendirilecek.
  • Kriz sonrası başlatılan DeFi United, sektörde sistemik riskin yayılmasını önlemeyi amaçlıyor.
  • ⚡ Yeni değerlendirme sistemi kripto ekosisteminde kalıcı değişim başlatabilir.
DeFi sektöründe faaliyet gösteren Aave Labs, 2026 yılında yaşanan en büyük merkeziyetsiz finans saldırısının ardından teminat varlıklarının değerlendirme ve listeleme yöntemini tamamen değiştiriyor. Şirketin baş hukuk ve politika sorumlusu Linda Jeng, bu yeni dönemin sektörde genel bir standart yaratabileceğini belirtti.

Listeleme Kriterlerinde Kapsamlı Değişiklik

Linda Jeng, Miami’de düzenlenen Consensus 2026 etkinliğinde yaptığı açıklamada, mevcut risk çerçevesinin bugüne kadar çoğunlukla finansal risk ve oynaklık üzerine yoğunlaştığını ifade etti. Jeng, bundan sonra Aave protokolünde listelenmek isteyen her varlık için daha kapsamlı bir değerlendirme sürecinin uygulanacağını duyurdu.

Yeni yaklaşıma göre; teminat olarak listelenmek istenen dijital varlıklar sadece finansal açıdan değil, daha geniş bir perspektifle incelenecek. Özellikle birlikte çalışabilirlik, siber güvenlik zafiyetleri ve varlıkların teknik altyapısı gibi başlıklar da değerlendirmeye dahil edilecek.

Bu kararın alınmasında, Nisan ayında yaşanan KelpDAO’nun restaking tokenı rsETH’nin merkezinde bulunduğu saldırının etkili olduğu bildirildi. Bu hadise, protokoller arası risk bağlantılarının göz ardı edilmemesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Yeni Standartlar ve Playbook Dönemi

Aave Labs, yeni dönemde varlık ihracı yapmak isteyen projeler için minimum gereklilikleri içeren resmi bir “playbook” yayımlayacak. Bu rehber, protokolde listeleme öncesinde karşılanması gereken temel standartları netleştirecek. Varlıkların değerlendirilmesi bundan böyle yalnızca tekil havuzlar bazında değil, protokoller arası sistemik bağlantıların da dikkate alındığı bütünsel bir yaklaşımla yapılacak.

Jeng, “Böylesi bir krizden çıktığınızda, standartlarımızı yükseltmek zorunda kalıyorsunuz,” ifadelerini kullandı.

Merkeziyetsiz Sektörde Kriz Yönetimi

Nisan ayında gerçekleşen saldırıda KelpDAO’nun zincirler arası köprüsü ele geçirilerek, 116.500 adet karşılıksız rsETH üretildi. Yaklaşık 293 milyon dolar değerindeki bu tokenlar, Aave platformuna teminat olarak yatırıldı ve karşılığında gerçek wrapped ether borç alındı. Sonuç olarak Aave protokolü yüz milyonlarca dolarlık riskli bir borç yüküyle karşı karşıya kaldı.

Linda Jeng, daha önce 2008 finansal krizinde regülatör olarak görev almış deneyimli bir isim. Söz konusu olayın, geçmişte yaşanan krizleri hatırlattığını söyleyen Jeng, bu kez çözümün farklı şekilde hayata geçtiğine dikkat çekti.

Geçmişte hükûmetler tarafından banka kurtarmaları yapılırken, bu sefer blockchain ekosistemi kendi imkânlarıyla harekete geçti. Sektörde önemli girişimlerin desteğiyle “DeFi United” adlı bir inisiyatif başlatıldı. Lido, EtherFi ve Ethena gibi projeler, likidite açığını kapatmak ve sorunlu borcun DeFi piyasalarına yayılmasını önlemek için ortak çalışmalar yürütüyor.

“Finansal kriz döneminde bankaları devlet olarak kurtarmıştık. Burada ise ekosistem olarak kendi kendimize çözüm ürettik,” sözleriyle süreci özetledi.

Aave Labs’ın aldığı yeni önlemlerin, merkeziyetsiz finans protokollerinde risk yönetimi anlayışını ve teminat listeleme standartlarını tüm sektör için bir referans noktası haline getirmesi bekleniyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
