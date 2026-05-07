Core Scientific’in ilk çeyrek zararı 347,2 milyon dolara ulaştı gelir ana kaynağı AI’ya kaydı

Core Scientific, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarında 347,2 milyon dolar net zarar açıkladı. Şirketin kazanç raporuna göre, hisse başına 1,06 dolar kayıp yazıldı. Geçen yılın aynı döneminde ise 1,24 dolar hisse başına kâr elde edilmişti.

Bu zarar kaleminin önemli kısmını 266,5 milyon dolarlık nakit etkisi olmayan değer düşüklükleri ile 30,8 milyon dolarlık vadeli hakların ve varantların adil değerindeki değişikliklerden kaynaklanan kayıplar oluşturdu. Core Scientific’in toplam geliri bir yıl öncesinde 79,5 milyon dolarken 2024’ün ilk çeyreğinde 115,2 milyon dolara yükseldi, ancak analist beklentisi olan 120,2 milyon doların gerisinde kaldı. Zacks Equity Research’e göre; gelir beklentilerin yaklaşık %4,1 altında gerçekleşti.

Core Scientific hakkında

2017’de ABD’de kurulan Core Scientific, ilk başlarda Bitcoin madenciliğiyle adını duyurmuş, zamanla yapay zeka ve yüksek yoğunluklu barındırma (colocation) alanlarına odaklanarak faaliyetlerini çeşitlendirmiş büyük bir kripto teknoloji şirketi konumunda.

İlk çeyrekte Core Scientific’in Bitcoin madenciliğinden elde ettiği gelir keskin şekilde düştü. Şirketin doğrudan kendi varlıklarıyla madencilikten gelen gelir, bir yıl önce 67,2 milyon dolarken bu çeyrekte 30,1 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde üretilen Bitcoin adedi de %45 azalarak 279 seviyesine indi. Şirket, çeyrek boyunca 2.385 BTC’yi toplam 208,3 milyon dolara sattı. Satışların, planlanan yatırım harcamaları ve nakit ihtiyacı için yapıldığı bildirildi.

AI altyapısına geçiş ve yeni yatırımlar

Core Scientific’in gelir modelindeki en belirgin değişiklik, Bitcoin madenciliğinden yapay zekâ bağlantılı yüksek yoğunluklu colocation hizmetlerine yönelmesi oldu. Şirketin colocation gelirleri ilk çeyrekte 77,5 milyon dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemindeki 8,6 milyon dolarlık seviyeye göre ciddi bir artış gösterdi. Şirket, mart sonu itibarıyla müşterilere faturalandırılan güç kapasitesinin 243 megavata çıktığını ve yıllık ortalama 350 milyon dolar colocation geliri potansiyeline ulaştığını açıkladı.

Gelirlerdeki bu yapısal değişim, CoreWeave ile yapılan yeni sözleşmelerin etkisiyle hızlandı. Haziran 2024’te imzalanan 12 yıllık anlaşmayla Core Scientific, bu şirkete 200 megavatlık yüksek performanslı bilişim altyapısı sağlamayı taahhüt etti. 2025 Şubat ayında yapılan SEC bildirimiyle sözleşmenin toplam kapasitesi altı tesiste 590 megavata yükseldi.

Borsa görünümü ve yeni projeler

Şirketin borsadaki hisseleri dalgalı bir seyir izledi. Yahoo Finance verilerine göre CORZ hissesi, son altı ayda %19,6 artış göstererek çarşamba gününü 24,63 dolar seviyesinde tamamladı, fakat ön piyasada %7,43 kayıpla 22,80 dolara geriledi.

Öte yandan Core Scientific, Oklahoma’daki Muskogee kampüsünü 1,5 gigavat brüt güce ulaştırmayı hedeflediğini açıkladı. Bunun yaklaşık 1 gigavatı kiraya verilebilecek kapasiteye sahip olacak. Bu kapasite artışı, Polaris DS şirketinin satın alınmasıyla ve ayrıca aynı kampüste inşası başlayan 82,5 megavatlık yeni binayla destekleniyor.

Şirketin dönüşümü yalnızca finansal göstergelere değil, yatırım ve yeni altyapı projelerine de yansıdı. Yatırımcılar ise gelirlerdeki dönüşüme, madencilikten ziyade yapay zekâ ve bilişim altyapısına yönelime odaklanıyor.

Core Scientific’in açıkladığı finansal sonuçlar, “Gelir kalemlerimizdeki büyüme artık öncelikli olarak yüksek yoğunluklu colocation ve yapay zeka altyapısından kaynaklanıyor. Bitcoin madenciliği ise geçtiğimiz döneme göre gerilemiş durumda.” ifadesiyle özetlendi.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Core Scientific’in önümüzdeki dönem gelirlerinde AI ile ilişkilendirilen barındırma ve altyapı hizmetlerinin payının artması bekleniyor.