Çok Yaklaştı! Bitcoin İçin 220.000 Dolarlık Çarpıcı Tahmin! Uzmanlar Gözünü 2024’e Çevirdi!

Bitcoin (BTC) halving’i yaklaşık her dört yılda bir (210.000 blok) gerçekleşen, Bitcoin yatırımcıları tarafından oldukça beklenen ve fiyat konusunda beraberinde hep boğa koşularını tetikleyen bir gelişme olarak yatırımcılar tarafından merakla bekleniliyor.

Analistin Bitcoin Fiyat Tahmini

Önemli bir kripto para analisti olan Bitcoin Archive ilginç bir biçimde, Bitcoin’in önümüzdeki 18 ay içinde 220.000 dolar seviyesinin üzerinde işlem göreceğini yönünde inanılmaz bir fiyat tahmininde bulundu. Yapmış olduğu tahmin, Bitcoin’in son halving’inde, yaşanan son düşüşten 12 ay sonra görülen fiyatın altı katına yükselişe ve BTC fiyatının 36,458 dolara yükselmesine dayandırılıyor.

Bunun yanı sıra, bir önceki yarılanmada gerçekleşen 6x’lik fiyat yükselişi, halving olayına bağlanmıştı. Bu da 21 Kasım ortaya çıkan fiyatın dikkate alınmasının doğru olmayan tahminlere yol açabileceği görüşünü yatırımcılar arasında güçlendirebilir. Bitcoin fiyatı yüksek volatiliteye sahiptir ve fiyatı önümüzdeki aylarda yaşanabilecek olaylara istinaden değişebilir, bu da bu analizi doğrudan etkileyebilir.

Dikkat çekici bir diğer olay ise, her bir önceki halving’in ardından yaşanan yukarı yönlü hareketin bir öncekine bağlı olarak nasıl azaldığına dikkat çekiyor. 2012 yılı halving’inde 94 katlık bir fiyat artışı yaşanırken, 2016 yılında gerçekleşen halving’in ardından üç kat daha düşük bir fiyat artışı yaşanmış ve kendisinden öncekine göre yaklaşık üçte biri etki yaratabilmişti.

Özellikle, son iki halving olayında ise fiyat değişiminde yaşanan güç düşüşü daha da yüksekti ve beş kat daha zayıf bir fiyat artışı ile sonuçlandı.

ChatGPT-4’ün Fiyat Tahmini

Tüm bunların yanı sıra ChatGPT-4’e yöneltilen soruya istinaden AI bir cevap verdi ve 2024 halving’i ardından sonraki 12 ay için bir fiyat tahmini yaptı. AI, gerçekleşen tüm Halving olaylarını inceledi ve azalış faktörünü hesapladı ancak mevcut bilgilerle bir sonraki faktörü izlemek için güvenilir bir modelle temellendirilemedi.

Chatgpt4 kendisine yöneltilen sorunun ardından şu açıklamayı yaptı:

Tutarlı olmadıkları için bu iki orandan net bir doğrusal veya basit üstel model çıkmıyor. Ancak yine de 2024 yarılanmasından sonraki artışı tahmin etmek için daha yeni olan oranı uygulamak istersek, en son azalma oranını kullanabiliriz.

Tüm bunlara rağmen yine de bir fiyat tahmini yapan ChatGPT-4, Bitcoin’in fiyatının 2024 halving’inin ardından 1,2 kat artabileceğini belirtti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.