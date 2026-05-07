BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin yeniden 80 bin dolar üzerine çıktı Bollinger Bandı kırıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin günlük grafikte üst Bollinger Bandı üzerinde kapanış yaptı fiyat 80.484 dolar oldu.
  • 📈 Teknik analizdeki bu seviye, son aylardaki en dar bant sıkışması sonrası geldi.
  • 🔍 Ancak fiyat halen 2025 yılındaki tarihi zirveden yüzde 36 aşağıda hareket ediyor.
  • ⚡ Kritik durum: $BTC kısa vadede büyük fiyat hareketleri gösterebilir, piyasada artan oynaklık yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.
Teknik analiz dünyasının bilinen isimlerinden John Bollinger, kendi geliştirdiği Bollinger Bandı göstergesinin Bitcoin için yükseliş sinyali verdiğini belirtti. Bollinger, 1980’lerden bu yana kullanılan ve piyasada sıklıkla referans gösterilen bu teknik aracı oluşturan kişi olarak öne çıkıyor. Son yaptığı X (eski adıyla Twitter) paylaşımında, yönettiği yatırım fonundaki özel işlem modellerinden birinin olumlu sinyal vererek Bitcoin pozisyonu aldığını açıkladı.

Bollinger Bandı ve Son Gelişmeler

Bollinger Bandı, fiyatın 20 günlük hareketli ortalamasının üstünde ve altında, iki standart sapma mesafesiyle oluşan bir volatilite göstergesi olarak biliniyor. Bantların arasındaki mesafenin genişlemesi piyasadaki oynaklığın yükseldiğine, bantların daralması ise sakinleşen koşullara işaret ediyor. Fiyatın üst banda çıkışı “sıkışma” sonrası güçlü bir yükselişin habercisi olabiliyor.

Çarşamba günü Bitcoin, günlük grafikte üst Bollinger Bandının üzerinde kapanış yaptı. Bu, ocak ayı ortasından bu yana yalnızca ikinci kez gerçekleşti. Kapanış anında Bitcoin’in fiyatı 80.484 dolar seviyesindeydi; üst band ise 81.549 dolar olarak ölçüldü. TradingView verilerine göre bu çıkış, Bollinger Bandının tarihteki en dar seviyesine ulaşmasının ardından geldi.

Piyasa Sıkışıklığı sonrası Tepki Beklentisi

Bu türden “bant sıkışmaları” genellikle yüksek oynaklık öncesinde görülüyor ve çoğu zaman kripto paralarda belirgin yukarı ya da aşağı yönlü hızlı hareketlere zemin hazırlıyor. Analistler, Bitcoin’in hafta sonuna girerken üst Bollinger Bandı üzerinde tutunup tutunamayacağının önemli olduğunu vurguluyor. Yeni bir yükselişin tetiklenmesi için fiyatın üst bant üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Eğer bu başarılmazsa, fiyat tekrar dalgalı bir bant aralığına geri dönebilir.

John Bollinger, Bitcoin için kendi yatırım fonlarının pozisyon değiştirdiğini aktarırken, şu anda teknik modellemelerinin “pozitif” bölgeye geçtiğine dikkat çekti.

Bitcoin Fiyatı ve Son Durum

Bitcoin, haberin yazıldığı sırada 80.000 doların üzerinde işlem görüyor. Son otuz günde yaklaşık %9 oranında değer kazandı. Ancak, Ekim 2025’te ulaştığı 126.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin halen yüzde 36 gerisinde bulunan kripto para birimi, dönemin yatırımcı ilgisinin altında seyretmeye devam ediyor. CryptoAppsy verilerine göre, Bitcoin bu süreçte 80.484 dolar seviyesini test etti.

Bileşenlerin tamamı incelendiğinde, teknik göstergeler yatırımcıların kısa vadeli hareketlere dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Özellikle Bollinger Bandında yaşanan sıkışma sonrası ilk yukarı yönlü kırılmanın sürdürülebilirliği merak konusu oldu. Kısa vadede fiyat dalgalanmalarının sertleşebileceği yönünde uyarılar yapılıyor.

Gözler haftanın geri kalanında Bitcoin’in bu teknik eşik üzerinde tutunup tutunamayacağına çevrildi. Analistler, mevcut durumun kripto para piyasası için yüksek bir hareketlilik döneminin işareti olabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

