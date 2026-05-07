Son Dakika: İran yeni protokolü duyurdu, Anlaşmaya dair yeni açıklamalar

Herkes bu hafta gündeme düşen 14 maddelik anlaşma metniyle ilgili açıklamalara odaklanmış durumda. ABD’nin sunduğu teklif İran tarafından inceleniyor ve henüz buna bir cevap verilmedi. Uzun vadeli anlaşmaya dair umutlar artmışken İran yeni bir adım attı ve ABD’nin önerisiyle ilgili ilk açıklama dakikalar önce geldi. BTC 80 bin doların altına indi.

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı son açıklamada “Pakistan’ın arabuluculuğuyla mesajlar inceleniyor. Henüz bir sonuca varılmadı, ABD tarafına yanıt verilmedi” dedi. Bu da sürecin henüz olgunlaşmaktan çok uzak olduğunu ve piyasadaki iyimserliğin altının doldurulamadığını gösteriyor.

ABD istihbaratının bugün ortaya çıkan raporu İran’ın ablukaya aylarca dayanabileceğini söylüyor. Ve İran boğazın kontrolünü bırakmak istemiyor. Biraz önce Hürmüz Boğazından geçişler için yeni kuralların geldiğini CNN duyurdu. BTC aniden düştü.

CNN’in gördüğü bir belgeye göre, Tahran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemiler için bir dizi yeni kural belirledi. “Gemi Bilgi Beyanı” başlıklı belge, İran’ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazı Otoritesi (PGSA) tarafından hazırlanmış bir başvuru formu. Tüm gemilerin bunu doldurması isteniyor. Yani İran boğazdaki kontrolünü resmileştiriyor ve kalıcı hale getirmek için ikinci büyük somut adımını atıyor.