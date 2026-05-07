BITCOIN (BTC)

Son Dakika: İran yeni protokolü duyurdu, Anlaşmaya dair yeni açıklamalar

Bilmeniz Gerekenler

  • Tahran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemiler için bir dizi yeni kural belirledi.
  • “Gemi Bilgi Beyanı” başlıklı belge, İran'ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazı Otoritesi (PGSA) tarafından hazırlanmış bir başvuru formu. Tüm gemilerin bunu doldurması isteniyor.
  • İran Dışişleri Bakanlığı: Pakistan’ın arabuluculuğuyla mesajlar inceleniyor. Henüz bir sonuca varılmadı, ABD tarafına bir yanıt verilmedi - IRNA
  • Piyasa etkisi: Negatif
Fatih Uçar

Herkes bu hafta gündeme düşen 14 maddelik anlaşma metniyle ilgili açıklamalara odaklanmış durumda. ABD’nin sunduğu teklif İran tarafından inceleniyor ve henüz buna bir cevap verilmedi. Uzun vadeli anlaşmaya dair umutlar artmışken İran yeni bir adım attı ve ABD’nin önerisiyle ilgili ilk açıklama dakikalar önce geldi. BTC 80 bin doların altına indi.

İran Son Dakika

İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı son açıklamada “Pakistan’ın arabuluculuğuyla mesajlar inceleniyor. Henüz bir sonuca varılmadı, ABD tarafına yanıt verilmedi” dedi. Bu da sürecin henüz olgunlaşmaktan çok uzak olduğunu ve piyasadaki iyimserliğin altının doldurulamadığını gösteriyor.

ABD istihbaratının bugün ortaya çıkan raporu İran’ın ablukaya aylarca dayanabileceğini söylüyor. Ve İran boğazın kontrolünü bırakmak istemiyor. Biraz önce Hürmüz Boğazından geçişler için yeni kuralların geldiğini CNN duyurdu. BTC aniden düştü.

CNN’in gördüğü bir belgeye göre, Tahran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemiler için bir dizi yeni kural belirledi. “Gemi Bilgi Beyanı” başlıklı belge, İran’ın yeni kurulan Basra Körfezi Boğazı Otoritesi (PGSA) tarafından hazırlanmış bir başvuru formu. Tüm gemilerin bunu doldurması isteniyor. Yani İran boğazdaki kontrolünü resmileştiriyor ve kalıcı hale getirmek için ikinci büyük somut adımını atıyor.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
