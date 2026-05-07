Litecoin Core 0.21.5.5 yayımlandı önemli MWEB güncellemeleri getirildi

Litecoin geliştirici ekibi, ağ güvenliği ve kullanıcı deneyimini artıran yeni bir temel sürüm yayını gerçekleştirdi. Açıklamaya göre Litecoin Core’un 0.21.5.5 sürümü resmen indirilebilir hale geldi. Bu güncellemede özellikle güvenlik odaklı pek çok değişiklik yer alırken, ağı etkileyen önemli yamalar ve teknik iyileştirmeler dikkat çekiyor.

Yenilenen Güvenlik ve MWEB Geliştirmeleri

Yeni sürümle birlikte Mimblewimble Extension Block (MWEB) protokolünde çeşitli doğrulama ve durum yönetimi sorunlarına müdahale edildi. Önceki sürümlerde tespit edilen kritik MWEB doğrulama hatalarının giderilmesiyle birlikte, node’ların güvenilirliğinde anlamlı bir artış sağlanmış oldu.

Sürüm notlarında protokol mesajlarının maksimum boyutu 32 MB’ye çıkarıldı. Bu sayede geçerli MWEB bloklarının ve mesajlarının sınırlara takılmadan ağ içerisinde işlenebilmesi mümkün hale geldi. Ayrıca HogEx işlemlerini oluştururken bir önceki blok bilgisinin diskten okunmasının önüne geçildi ve belirli durumlarda sıfıra toplanan girdi ve çıktı taahhütlü işlemlerin aday bloklara dahil edilmesi engellendi.

Cüzdan ve Madenci Düğüm Düzeltmeleri

Geliştiriciler, güncellemeyle beraber node operatörleri ve cüzdan kullanıcılarının platformu hızlıca yeni sürüme yükseltmesini öneriyor. Bu sürüm; cüzdan, madencilik ve ağ davranışları konularında hata düzeltmeleri ve kararlılık artışı da sunuyor. Özellikle yeni ve daha kapsamlı testler eklenerek çifte yatırma, blok bozulması, çakışan işlemler ve hata sonrası kurtarma gibi senaryolarda yazılımın daha dayanıklı hale getirilmesi amaçlandı.

Ayrıca, MWEB PMMR geri alma (rewind) bozulmasının çözülmesinin yanı sıra MMR dosyalarında da kalıcılık geliştirmeleri yapıldı. Bir blok verisinin yazımı başarısız olursa işlem indeksinde tutarsızlığa yol açan bir sorun da giderildi.

Nisan Ayındaki Güvenlik Açığı ve Ağ Sorunları

Litecoin, nisan ayında yaşanan ve ağı etkileyen kritik bir güvenlik açığı nedeniyle gündeme gelmişti. O dönem ortaya çıkan ‘sıfır gün’ açığı, büyük madencilik havuzlarının hizmet kesintisi yaşamasına neden olmuştu. Güncellenmeyen madenci düğümleri, geçersiz bir MWEB işleminin zincire dahil olmasına izin vererek 3. parti merkeziyetsiz borsalara (DEX) para aktarımının önünü açmıştı. Bu olayın ardından zincirde 13 blokluk bir yeniden düzenleme (reorg) yapıldı ve geçersiz işlemler ana zincirden çıkarıldı.

Kısa süre sonra Litecoin Core 0.21.5.4 sürümü ile bu teknik açık giderilmişti. Olayın ardından geliştiriciler tarafından ayrıntılı bir değerlendirme raporu yayımlandı. Raporda, Mart 2026’da Mimblewimble Extension Block (MWEB) uygulamasında kritik bir doğrulama hatasının saptandığı ve nisan ayında ise aynı açığı kullanan başka bir kullanıcı veya saldırganın tekrar sistemi test ettiği belirtildi.

Yükseltilen node’lar saldırının zincire girmesine engel oldu ve hatalı bloklara karşı ortaklaşa hareket eden madenciler geçerli zincirde birleşti. Toplam 13 blokluk geçersiz zincir bölümü geri alınarak ağ sağlıklı işleyişine döndü. Geliştirici ekip, kökene inilen yazılım hatasının şu an tamamen düzeltildiği bilgisini paylaştı.

Litecoin ekibi, yeni sürümde öncelik verdikleri konunun MWEB protokolünün güvenliğini artırmak olduğuna vurgu yaptı; ayrıca “Tüm node operatörleri ve cüzdan kullanıcılarının en kısa zamanda yeni sürüme geçmesi önem taşıyor” çağrısını yineledi.

Litecoin, merkeziyetsiz ve açık kaynaklı bir blockchain ağı sunarak sektörde hız ve düşük işlem ücretleriyle öne çıkıyor. 2011’den bu yana varlık gösteren litecoin’in teknik ekibi, ağda yaşanan güvenlik sorunları karşısında güncel güncellemeler ve düzeltici hamleler ile kullanıcılarını koruma kararlılığında olduğunun altını çizdi.