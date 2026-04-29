Litecoin’da 57 dolar kritik direnç piyasanın yönünü belirleyecek

Nisan 2026’nın sonlarına gelindiğinde Litecoin piyasasında fiyatlar uzun süredir 50 ile 60 dolar aralığında yana doğru seyretti. Bu dar fiyat bandı, Litecoin tarafında son haftalarda volatilitenin oldukça düşük kalmasına yol açtı. Grafiklerde öne çıkan yükselen üçgen formasyonu, 56,50 ile 57 dolar seviyesindeki direncin kırılması üzerine yoğunlaşan piyasada, kısa sürede fiyatın hangi yöne hareket edeceği sorusunu gündeme taşıdı.

Dirençte Yığılma ve Teknik Sıkışma

Uzmanlara göre, günlük ve 4 saatlik grafikte net bir yükselen üçgen görünümü mevcut. Fiyat, Nisan ayı diplerinden gelen yükselen destek üzerinde tutunmayı sürdürürken, 56,50–57 dolar aralığında ise üst üste retlerle karşılaşıyor. Bu aralıktaki zayıf yukarı denemeler, direnç seviyesinin güçlendiğini ve piyasada bir karar aşamasına yaklaşıldığına işaret ediyor.

Teknik analiz paylaşımlarında öne çıkan ortak görüşlerden birinde şu ifadeler yer aldı:

Fiyat, yükselen destekle yatay direncin arasına sıkıştı; bu daralma genellikle belirleyici bir fiyat hareketi öncesinde yaşanıyor ve volatilitenin artabileceğini gösteriyor.

Litecoin’in günlük grafiğinde 59 dolarda öne çıkan dirençle birlikte, fiyatın yükselen destekten güç bulduğu ve yeni bir hamle için beklediği dikkat çekiliyor. Buna karşın bazı analistler, direnç testlerinde zayıflama ve agresif tepki eksikliğinin klasik bir güçlü yükseliş öncesi formasyonuyla örtüşmediğini düşünüyor.

Dengede Seyreden Göstergeler

Gösterge bazında ise Litecoin, güçlü bir yön sinyali vermekten uzak görünüyor. RSI göstergesi 50 seviyesine yakın seyrederek, ne aşırı alım ne de aşırı satım sinyali üretmiyor. Diğer osilatörler de piyasada dengeli bir görüntüye işaret ediyor. MACD hafif bir alış sinyali göstermiş olsa da, piyasada genel görünümü değiştirecek ölçüde etkili olamadı.

Kısa vadeli hareketli ortalamalar fiyatın yakınında konumlanarak kısa vadede destek sunarken, 200 günlük ortalamanın 70 doların üzerinde kalması, uzun vadede hâlâ aşağı yönlü ana trendin devam ettiğini gösteriyor. Bu yapı, Litecoin’de fiyatın net bir katalizör ortaya çıkana kadar yatayda hareket etmesi olasılığını güçlendiriyor.

Ön Planda Olan Fiyat Seviyeleri

Şu anda Litecoin’de fiyat hareketlerini belirleyen seviyeler netleşmiş durumda. An itibariyle 56,50-57 dolar bandı ilk güçlü direnç noktası olurken, 54-52 dolar arası ana destek olarak öne çıkıyor. Eğer fiyat 57 dolar üstünde günlük kapanışlarla ilerlerse, yeni hedef olarak 60-65 dolar aralığı teknik olarak mümkün hale geliyor. Buna karşın, yükselen trend desteğinin kırılması durumunda ise 52 dolar seviyesi kritik bir aşağı sınır konumunda.

CryptoAppsy verilerine göre Litecoin, haberin yayına girdiği anda yaklaşık 55,32 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte %0,01’lik küçük bir düşüş kaydetmiş durumda.

Litecoin’in Bitcoin ile Korelasyonu

Litecoin’in uzun vadede piyasa davranışlarını belirleyen önemli bir unsur da Bitcoin ile olan tarihsel korelasyonu. Grafik analizlerine göre, Litecoin genellikle Bitcoin’in büyük fiyat hareketlerini bir süre gecikmeli olarak takip ediyor. Uzun vadeli yatırımcılar bu dinamiğe dikkat çekerek, Litecoin’de temel yönü belirleyecek hamlelerin büyük ölçüde Bitcoin döngüleriyle bağlantılı gerçekleştiğine işaret ediyor. Ancak bu korelasyonun geçmiş performansa dayalı olması, gelecekte benzer seyri garanti etmiyor.

Litecoin’in teknik göstergelerinin nötr bir görünüme sahip olması, fiyatın dar bir bant içinde sıkıştığını ve piyasada kısa vadede belirleyici bir hareketin beklendiğini ortaya koyuyor.