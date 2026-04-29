Kanada kripto ATM’lerini ülke genelinde yasaklama kararı aldı

Kanada, kripto para ATM’lerinin ülkede yasaklanmasına ilişkin önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Hükümetin yayımladığı Bahar Ekonomik Güncellemesi kapsamında gündeme getirilen bu düzenleme, kripto ATM’lerinin dolandırıcılık ve yasa dışı para aklama faaliyetlerinde yoğun şekilde kullanıldığı gerekçesiyle önerildi. Kanada yönetimi, makinelerin suçlular tarafından kötüye kullanılması nedeniyle vatandaşların korunmasını öne çıkararak tüm kripto para ATM’lerinin kapatılmasını planlıyor.

Neden yasaklama gündeme geldi?

Kripto para ATM’leri, yüz yüze para yatırma ve dijital paraya dönüştürme imkanı sunuyor. Ancak yetkililere göre, bu makineler klasik banka sistemlerini devre dışı bırakıp anonim işlem yapılmasına olanak tanıdığı için suç örgütleri ve dolandırıcılar tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Kullanıcılar, bu ATM’ler sayesinde ellerindeki nakit parayı Bitcoin gibi dijital varlıklara kolayca dönüştürüp dünyanın herhangi bir yerine gönderebiliyor. Bu işlem sırasında, klasik bankalardaki kimlik doğrulama ve denetim mekanizmalarını atlatmak mümkün olabiliyor. Kanada Mali İstihbarat Merkezi FINTRAC’ın 2023 yılına ait iç analizinde, kripto ATM’lerinin “dolandırıcıların mağdurlardan topladığı ve akladığı fonları yönlendirmek için birincil yöntem” olmaya devam ettiği raporlandı.

Hükümet, resmi açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Kanadalıları korumak için dolandırıcıların mağdurları kandırmakta kullandıkları ve suç gelirlerinin nakde dönüştürülmesinde başlıca araç haline gelen bu makineleri tamamen yasaklamayı hedefliyoruz.”

Yetkililer, kolluk kuvvetlerinden ve finansal düzenleyicilerden gelen uyarılar doğrultusunda, kripto ATM’lerinin dolandırıcılık şebekeleri açısından cazip hale geldiğini belirtiyor. Ayrıca, son yıllarda yaşanan bazı vakalarda bu makinelerin suç faaliyetlerinin göbeğinde yer aldığı aktarıldı.

Başka hangi düzenlemeler planlanıyor?

Öte yandan Kanada’da, kripto paraların seçim kampanyalarına bağış yöntemiyle aktarılması da tartışma konusu oldu. Milletvekilleri, seçim bağışlarının gizli yapılabilmesi nedeniyle kripto paraların resmi bir ödeme yöntemi olarak kullanılmasına sınırlama getirilmesini görüşüyor. Tartışılan bu yeni tedbirin, seçimde şeffaflığın korunması ve kaynak takibinin kolaylaştırılması amacıyla gündeme geldiği ifade edildi.

Kripto ATM’lerinin tarihi ve yeni riskler

Kanada, kripto para tarihinde önemli bir yere sahip. Dünyadaki ilk Bitcoin ATM’si, 2013 yılında Vancouver’da bir kahve dükkanına kuruldu. O günden bu yana ülkede kripto ATM’lerinin sayısı hızla artarken, bu cihazların sunduğu kolaylık kimi zaman yasa dışı kazançların sisteme sokulması açısından ciddi endişe yarattı.

Yetkililer, yeni yasağın ülkedeki tüm kripto ATM’lerini kapsayacak şekilde uygulanmasını ön görüyor; böylece suç gelirlerinin kayıt dışı sistemlere sızmasının önüne geçilmesi planlanıyor.