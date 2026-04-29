XRP 1,40 dolar desteğini kaybetti yeni direnç seviyesi oluştu

XRP, uzun zamandır koruduğu 1,40 dolar seviyesinin altına düştü ve bu gelişme kripto para piyasasında dikkat çekici bir değişikliğe işaret etti. Son haftalarda fiyat bu destek seviyesinde istikrarını korumaya çalıştı, fakat yaşanan güçlü satış baskısıyla birlikte XRP’nin fiyatı önce 1,38 dolara kadar geriledi, ardından 1,40 doların altında kalmaya devam etti.

Altcoin piyasasında zayıflama sinyalleri

Bu sürecin arka planında Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin yüzde 60 seviyelerine yaklaşması, yatırımcıların altcoinlerden uzaklaşıp daha çok Bitcoin’e yöneldiğini gösteriyor. Benzer hareketler diğer altcoinlerde de gözlemlenirken, XRP’deki bu kayıp piyasanın genel yorgunluğunu da gösteriyor.

Uzun süre yatay hareketin hakim olduğu piyasada, XRP’deki bu kırılım çok net bir düşüşe işaret etti. Önceki konsolidasyon döneminin ardından fiyat ilk defa güçlü hacimle dengesini kaybetti ve kritik destek noktası olan 1,40 doların altında fiyatlamaya başladı.

Yeni destek ve direnç seviyeleri

Bundan sonraki süreçte 1,40 dolar artık bir direnç seviyesi haline gelirken, fiyat bu barajın üzerine çıkamadığı sürece yükselişlerde satışlarla karşılaşacağı öngörülüyor. Eğer 1,40 dolar yeniden aşılmazsa, bir sonraki ana destek noktası 1,37 dolar seviyesinde yer alıyor. Bunun da kaybedilmesi halinde 1,32-1,28 dolar aralığına kadar bir düşüş riski ortaya çıkabilir.

Satış baskısının hacimdeki net artışla desteklenmesi, bu hareketin düşük likidite değil, gerçek satışlarla gerçekleştiğini gösteriyor. Fiyatın 1,40 doların altında konsolide olmaya devam etmesi, alıcıların şu anda kuvvetli şekilde devreye girmediğine ve tepki alımlarının zayıf kaldığına işaret ediyor.

1,40 dolar desteğinin kaybedilmesiyle, bu seviye artık direnç olarak takip edilecek. Kısa vadede fiyat 1,40 doların üzerine yeniden çıkmazsa, yukarı yönlü denemelerin sınırlı kalabileceği ve XRP’nin satış baskısıyla karşılaşmaya devam edebileceği değerlendiriliyor.

Fiyat hareketinin önemi

Piyasa gözlemcilerine göre, bu tarz güçlü destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılması kısa vadede trendin ayı lehine döndüğünün önemli bir göstergesi kabul ediliyor. Özellikle son hareketin güçlü işlem hacmiyle desteklenmiş olması, hareketin geçici bir sarkmadan çok, piyasa algısında belirgin bir değişikliğe yol açtığını gösteriyor.

Kısa süreli toparlama hamleleri ise şu ana kadar sınırlı kaldı; piyasa oyuncularının kritik destek altındaki bu bölgede temkinli davrandığı ve güçlü bir alım iştahının henüz ortaya çıkmadığı gözlemleniyor.

XRP için 1,40 doların kısa sürede tekrar üzerinde kalıcı olarak aşılması, mevcut düşüş eğiliminin geçersiz sayılmasına yol açabilir. Ancak fiyat bu eşiğin altında kaldıkça, aşağı hareketin devam etme riski ve satış tarafındaki baskı güçlenmiş durumda.