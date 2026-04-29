Bitcoin 77.000 dolarda sabit kalırken altcoinlerde sert düşüş yaşandı

Kripto para piyasalarında bu hafta genel olarak yatay bir seyir gözlendi. Bitcoin, Asya işlemlerinde 77.000 doların biraz altında işlem gördü. Yaklaşık 24 saatte yüzde 0,1’lik sınırlı bir artış yaşayan Bitcoin’in haftalık kaybı yüzde 0,8 oldu. Diğer kripto paralarda ise belirgin oranlarda gerilemeler göze çarptı.

Altcoinlerde kayıplar, Dogecoin yükselişte

Piyasa değeri açısından öne çıkan diğer dijital varlıklar güçlü satış baskısı altında kaldı. Ether haftalık bazda yüzde 2,6 düşerek 2.310 dolara geriledi. XRP’de de yüzde 3,8’lik gerilemeyle 1,39 dolar seviyeleri görüldü. Solana fiyatı ise yüzde 3,2’lik azalmayla 84,57 dolara indi. BNB de yüzde 2,3 değer kaybederek 625 dolara çekildi. Listenin dışındaki en dikkat çeken hareket ise Dogecoin’de yaşandı; haftada yüzde 5,5 artışla 0,1016 dolara tırmanan Dogecoin, ilk 10’daki stabilcoin dışındaki tek yükseliş gösteren kripto para oldu.

Bitcoin’in piyasa hakimiyeti, riskli ortamda yatırımcıların büyük varlıklara yönelmesiyle birlikte yeniden artış eğilimine geçti.

Makro gelişmeler ve analist değerlendirmeleri

Petrol fiyatlarında ise Wall Street Journal’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda deniz ablukası için talimat verdiğine dair haberiyle birlikte Brent petrol varil fiyatı 111 doların üzerine çıktı. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, İran’ın limanların açılması için geçici bir anlaşmayı değerlendirebileceği belirtildi.

Split Research kurucusu Zaheer Ebtikar, Bitcoin’deki görece durağan seyrin piyasadaki yapısal bir değişime işaret ettiğini aktardı. Ebtikar, satış baskısının önemli ölçüde hafiflediğini ve piyasadan çıkmak isteyenlerin büyük ölçüde çekildiğini vurguladı. Bu da satış tarafında derinliğin azaldığını gösteriyor.

“Bitcoin’in aslında düzenleyici gelişmelere veya merkez bankası kararlarına düşünüldüğü kadar duyarlı olmadığı görülüyor. Fiyattaki oynaklık azaldığı sürece yatırımcılar ani bir çıkışa yönelmiyor,” yorumunda bulundu.

Teknik görünüm ve kritik seviyeler

Analistlerin teknik değerlendirmelerine göre, 75.000 dolar seviyesi Bitcoin için önemli bir destek noktası olarak öne çıkıyor. Bu seviye altına yaşanacak bir kayıp yeni düşüşleri gündeme getirebilir. Öte yandan, yeniden 80.000 dolar bölgesine doğru bir ivme kazanılması, yükseliş trendinin devamına ve şubat ayından bu yana görülmeyen direnç seviyelerinin tekrar test edilmesine yol açabilir.

Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Avrupa Merkez Bankası’nın kararının ise Perşembe günü gelmesi bekleniyor. ABD’de dün gerçekleşen hisse satışları ise yapay zeka yatırımlarına yönelik artan şüphelerle ilişkilendirildi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, merkez bankası kararları öncesinde enflasyon beklentilerini yeniden baskı altına aldı. Analistler, Bitcoin’de gözlenen mevcut arz daralmasının yeni bir makro şokta sürüp sürmeyeceğini yakından izleyecek.

Ebtikar’ın yorumuna göre, mart ve nisan aylarında satışta bulunanlar piyasadan çıkarken, Bitcoin artık başlıklardan ziyade oynaklıkla hareket etmeye başladı. Fakat eğer bu durum değişirse, 75.000 dolar seviyesi hızlı bir şekilde gündeme gelebilir ve Bitget’in işaret ettiği riskli alan açılabilir.