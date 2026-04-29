Chainlink borsalardan 970 bin LINK çekildi fiyat 9.23 dolar seviyesinde kalmaya devam etti

Kripto para piyasasında önemli veriler üreten Chainlink, son günlerde öne çıktı. Zincir üstü veriler, büyük miktarda LINK’in borsalardan çekildiğine işaret etti. 28 Nisan’da özellikle yüksek miktarda token’ın borsa dışına taşındığı kaydedildi. Ancak bu hareketler, fiyatta anlamlı bir kırılmaya yol açmadı. Chainlink’in işlem aralığı 24 saatte 9.20 ile 9.23 dolar arasında kaldı ve yüzde 0,93’lük bir gerileme görüldü.

Borsalardan En Yüksek LINK Çıkışı

Santiment verilerine göre, son günlerde Chainlink borsalarındaki net çıkış rekor seviyeye ulaştı. Bir gün içinde toplam 970 bin 430 LINK, yani yaklaşık 8,95 milyon dolar, borsalardan çekildi. Uzmanlar bu durumu, yatırımcıların LINK’lerini kendi cüzdanlarına aktardıkları veya satış niyeti taşımadıkları şeklinde değerlendirdi. Fakat ani fiyat hareketi yaşanmadı.

Bu gelişmelerin ardından fiyat, dar bir bantta hareket etti. Alıcılar fiyatı 9.17 doların üzerinde tutmaya devam ederken, yukarıda 9.35 dolar eşiği gün içinde aşılamadı. Satıcı baskısının devam ettiği bir piyasa tablosu oluştu.

Chainlink’in Fiyatı ve Piyasa Verileri

Piyasa verilerine göre, Chainlink son 24 saatte yüzde 0,93 değer kaybederek 9,23 dolar seviyesine çekildi. En düşük seviye 9,17 dolar, en yüksek ise 9,35 dolar oldu. Toplam piyasa değeri 6,71 milyar dolara çıktı. 24 saatlik işlem hacmi ise 202,77 milyon dolar seviyesinde ölçüldü. Dolaşımdaki LINK miktarı da 727,1 milyon olarak açıklandı. CryptoAppsy verilerine göre LINK fiyatı 9,23 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Zirvenin çok uzağında olan LINK, Mayıs 2021’de gördüğü 52,70 dolarlık tüm zamanların rekorunun yüzde 82 kadar altında işlem görmeyi sürdürüyor. Fiyat halen yeni bir yükseliş hareketine başlayabilmiş değil.

Günlük fiyat hareketinde, alıcıların 9,17 dolar bandının altına izin vermediği; fakat fiyatı, seans yüksek seviyesi olan yaklaşık 9,35 doların üzerine taşımakta başarısız oldukları göze çarpıyor.

Teknik Veriler ve Momentum Değerlendirmesi

Teknik analiz cephesinde ise LINK/USD paritesinde hareketler sınırlı kalmaya devam etti. Coinbase borsasındaki işlem fiyatı, uzun süre 9,30-9,32 dolar bandında dalgalandıktan sonra, 9,18–9,22 dolar seviyelerine geriledi. Saatlik bazda fiyat değişimi oldukça küçük oldu.

TradingView grafiğine göre, gün sonuna doğru momentuma dair göstergelerde hafif bir canlanma görüldü. MACD çizgisi 0,005 seviyesine yükselirken, histogram ise 0,002 civarında pozitif alana geçti. Bu durum, gün içinde zayıflayan kısa vadeli momentumun yeniden artabileceğine işaret etti.

Buna rağmen, genel piyasa baskısı devam ediyor. Chainlink’in yeni bir yükseliş başlatabilmesi için önce 9,24–9,28 dolar aralığını, ardından da günlük tepe noktası olan 9,35 doları aşması gerekiyor. Aşağı yönde 9,17 dolar seviyesi ise güçlü destek olarak öne çıkıyor.

Şu aşamada hem zincir üstü göstergeler hem de fiyat tablosu, LINK’in birikim döneminde olduğunu ve güçlü bir yükseliş için henüz net bir sinyal oluşmadığını gösteriyor.