Solana (SOL)

Solana fiyatında kritik eşik: 83 dolar desteği ve 87 dolar direnci arasında sıkışma sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡️ Solana fiyatı 83–87 dolar arasında sıkıştı, kırılma an meselesi. $SOL
  • Fiyat yukarı yönlü kırarsa hızlıca 90–92 dolar bandı hedef haline gelecek.
  • Aşağıya sarkışta ise 83 destek kaybedilirse 80 dolar ve altı görülebilir.
  • 🚨 Asıl önemli nokta: Kurumsal talebin ve ETF payının artışı, önümüzdeki dönemi şekillendirebilir.
Solana (SOL) fiyatı, son dönemde dar bir bantta hareket ederken piyasanın yön arayışı belirginleşiyor. Son verilere göre $84 seviyesinde işlem gören SOL, kısa vadede yüzde 2 civarı değer kaybetti. Son dalgalanmaların ardından fiyatlar genel olarak durağanlık göstererek 83 ile 86 dolar arasındaki kritik alanda salınımını sürdürüyor. CryptoAppsy verilerine göre, anlık fiyat $84,03 düzeyinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Daralan üçgen formasyonu ve kırılma ihtimali
2 Trend çizgisi kırılımı ve kısa vadede olumsuz görünüm
3 Likit bölgeler ve volatilite potansiyeli
4 Kurumsal alımlar ve uzun vadeli potansiyel

Daralan üçgen formasyonu ve kırılma ihtimali

Teknik analizler, Solana’nın kısa vadede simetrik bir üçgen oluşturduğunu ve fiyatın giderek daralan bu yapı içinde sıkıştığını gösteriyor. Tepede 87 dolara kadar uzanan direnç hattı ile 84 dolardaki destek bölgesi arasındaki bu hareket, fiyatın yakında yukarı ya da aşağı yönde net bir kırılım gösterebileceği beklentisine yol açıyor. Analistler, üçgenin üst sınırının aşılması halinde fiyatın hızlıca 90–92 dolar bandına yönelebileceğini, aksi durumda ise 84 dolar altına gerilemenin riski artırabileceğini belirtiyor.

Ali Charts tarafından yapılan teknik değerlendirmede, Solana fiyatının kısa vadede üçgenin ucuna yaklaştığına dikkat çekiliyor. Analize göre, “87 dolar üzeri kapanışlar fiyatı 90–92 dolar bölgesine taşırken destek kaybı 84 dolara ve altına sarkışa yol açabilir.”

Piyasada genel beklenti, sıkışmanın yakın zamanda çözüleceği ve volatilitenin artacağı yönünde yoğunlaşıyor.

Trend çizgisi kırılımı ve kısa vadede olumsuz görünüm

Bazı piyasa analistleri ise farklı göstergelere odaklanıyor. Özellikle 4 saatlik grafikte yükselen trend çizgisinin aşağı yönde geçilmesi, alıcıların kısa vadede ivme kaybettiğine işaret ediyor. Fiyatın bu kritik destek seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde, 83–84 dolar bölgesindeki desteğin kırılmasıyla aşağı yönlü hareketin hız kazanması ve 80 dolar seviyesinin gündeme gelmesi mümkündür. Aksi bir durumda, kısa süre içinde trend çizgisinin tekrar aşılması ise satıcı baskısının sınırlanabileceğini gösteriyor.

CryptoJack, paylaştığı son analizde “Solana kısa vadeli yükselen trend desteğini aşağıya kırdı, bu da momentumu zayıflatıyor. 83–84 dolar bölgesi yeni ana destek olarak öne çıkıyor, bu hattın kaybı 80 dolara hızlı sarkma riskini artırabilir.” ifadelerine yer verdi.

Likit bölgeler ve volatilite potansiyeli

Öne çıkan bir diğer veri ise piyasadaki likidite kümeleri. Ted Pillows’un analizine göre, hem 90 dolar üzerinde hem de 83 dolar altında yüklü likidite alanları yer alıyor. Bu tür likit bölgeler fiyatın hızlı hareketler sergileyebileceği sinyalini veriyor. Yani piyasa, yeni bir trend başlamadan önce yukarı veya aşağı yönde ani hamlelerle bu likidite havuzlarını test edebilir.

Yukarı yönlü bir harekette 90–92 dolar aralığı öne çıkarken, aşağıda ise 83 dolar altı kırılım fiyatı 80 dolar ve çevresine, hatta daha alt seviyelere taşıyabilir. Her iki yönde de kısa sürede sert dalgalanmalar yaşanma ihtimali dikkat çekiyor.

Kurumsal alımlar ve uzun vadeli potansiyel

Temel tarafta öne çıkan bir başka unsur ise Solana’da artan kurumsal ilgi. Kripto varlık piyasasına veri sağlayan Crypto Chiefs’in paylaştığı bilgilere göre, SOL’un dolaşımdaki arzının yaklaşık yüzde 7’si şu an ETF’ler ve dijital varlık fonlarında tutuluyor. Bu oran, uzun vadede arzı daralttığı için fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabiliyor. Önümüzdeki döngüde, bu oranın yüzde 15–20’lere çıkması bekleniyor. Kurumsal payın artması ise projeye olan güveni ve piyasa istikrarını artırıcı bir etken olarak değerlendirilmekte.

Sonuç olarak, Solana fiyatı teknik ve temel göstergeler ışığında kilit bir dönemece girmiş durumda. 83–87 dolar bandındaki sıkışma, kısa vadede büyük bir fiyat hareketinin sinyalini verirken, kurumsal alımların etkisi uzun vadede piyasayı şekillendirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
