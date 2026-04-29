American Bitcoin’in 7.000 BTC’lik varlığında hızlı büyüme ve Eric Trump’tan Forbes’a sert tepki

Kripto para madenciliği alanında faaliyet gösteren American Bitcoin, son zamanlarda şirketin ölçeği, çalışan sayısı ve operasyonlarına ilişkin eleştirilerin odağında yer aldı. Donald Trump’ın oğlu Eric Trump, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamalarla özellikle Forbes tarafından yapılan haberlere karşı çıkarak bunları siyasi amaçlı olarak nitelendirdi ve şirketin büyüme ivmesini vurguladı.

Şirketin Operasyonel Büyümesi ve Finansal Veriler

2023 yılında faaliyet göstermeye başlayan American Bitcoin, sektöre hızlı bir giriş yaptı ve kısa sürede Nasdaq’ta işlem görmeye başladı. Şirket, madencilik operasyonlarını büyütme hedefiyle hareket ederken dijital varlık birikimini de artırıyor. Açıklamaya göre, halihazırda American Bitcoin’in elinde 7.000’den fazla Bitcoin bulunuyor ve yaklaşık 90.000 madencilik makinesiyle toplamda 28 exahash’lik bir kapasiteye ulaşmış durumda.

Eric Trump’ın aktardığı finansal veriler şirketin dördüncü çeyrekte 78,3 milyon dolar gelir elde ettiğini ve bu tutarın bir önceki çeyreğe göre yüzde 22 artış anlamına geldiğini gösteriyor. Aynı dönemde Bitcoin portföyü yüzde 58 büyürken, şirketin madencilik maliyetlerini piyasa ortalamasının altında tuttuğu belirtiliyor.

Trump, şirketin bilançosunu güçlendirirken hem madencilik hacmini hem de dijital varlık portföyünü stratejik olarak artırdığını savundu.

Sektörel eğilimler de incelendiğinde, Nasdaq gibi borsalarda işlem gören firmaların hem madenciliğe odaklandığı hem de Bitcoin birikimini uzun vadeli stratejilerinin merkezine koyduğu görülüyor. Bu doğrultuda American Bitcoin’in mevcut büyüklüğü ve bilançodaki Bitcoin miktarı, şirketi alanda öne çıkan kamuya açık şirketler arasına taşıyor.

Personel Yapısı ve Operasyon Modeli Tartışmaları

Forbes’in yayımladığı haberde şirketin operasyon ölçeğine karşın çalışan sayısının görece az olduğu sorgulandı. Kamusal başvurular ve belgeler, American Bitcoin’in tam zamanlı çalışan sayısının sınırlı kaldığını ortaya koyuyor. Yönetim kadrosunda CEO Mike Ho, başkan Matt Prusak ve yönetim kurulu başkanı Asher Genoot’un öne çıktığı, ayrıca bağımsız kurul üyelerinin de görev aldığı biliniyor.

Şirketin enerji kullanımı ve altyapı modeli de tartışılan diğer konular arasında. Trump, operasyonların ABD menşeli enerji kaynaklarıyla sürdürüldüğüne dikkat çekti. Kripto madencilik firmalarının, altyapı ve verimlilikte dış kaynaklar ile barındırma anlaşmalarına yönelmesi, çalışan sayısının düşük olmasına rağmen operasyonel hacmin yüksek tutulmasına olanak sağlıyor.

Bu durum, kripto madenciliği sektöründe sık rastlanan bir uygulamayı yansıtıyor; şirketler genellikle altyapı yönetiminde dış hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklıklarıyla işbirliği yaparak esnek bir organizasyon yapısını benimsiyor. Bu nedenle, çalışan sayısı ile operasyon kapasitesi arasındaki fark, sektörde zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Trump Ailesi ve Kripto Sektörü: Yakın Takip

American Bitcoin’e yönelik ilgi, Trump ailesinin kripto sektörüne yakınlığı nedeniyle daha da artmış durumda. Son dönemde ailenin bağlantılı olduğu diğer projeler de şeffaflık, yönetim ve hukuki süreçlerle ilgili gündeme geldi.

Yakın zaman önce Tron kurucusu Justin Sun tarafından World Liberty Financial adlı, Trump bağlantılı olduğu iddia edilen başka bir girişime karşı dava açıldı. Davada token kontrolleri ve dijital varlık erişimiyle ilgili iddialar öne sürülse de, şirkete yakın kaynaklar suçlamaları reddetti. Eric Trump ise bu eleştirileri ve davaları temelsiz bulduğunu dile getirdi.

Tüm bu gelişmelere karşın, American Bitcoin madencilik kapasitesini artırma ve Bitcoin birikimini büyütme stratejisini sürdürüyor.