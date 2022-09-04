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Tüm kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon doların altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin ise 20.000 doların üzerinde tutunamadı. Yatırımcılar tedirgin ve risk iştahı ciddi anlamda azaldı. Eylül ayında yapılacak toplantıya dair sinyaller 75bp faiz artışına işaret ediyor. Son yapılan sıkı para politikalarının devamı açıklamalarını da unutmamak gerek. Peki LTC fiyatı nereye gidiyor?

Litecoin (LTC)

Yükselişten önce LTC fiyatının piyasadan daha iyi bir noktaya gidebileceğinden bahsediyorduk. Nitekim öyle de oldu Litecoin son 1 ayda 52 dolar ile 65 dolar arasında hareket etti. Birçok yatırımcı birkaç kez 50 dolarlı seviyelerden alım yaparak 60 doların üzerinde satış imkanı yakaladı. Bugün ise LTC 60 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi bir hafta sonu klasiği olarak %50 oranında düştü ve LTC piyasa değerine göre en büyük 21’inci kripto para olmaya devam ediyor.

Son 1 yılda 294 dolar ile 40 dolar arasında hareket eden fiyat kısa vadeli toparlanma dönemlerine hızlı satış fırsatları verdi. Ancak yine de piyasadaki birçok altcoin gibi LTC de ATH seviyesinin %85 altında fiyatlanıyor. Peki ilerleyen saatlerde Litecoin (LTC) yatırımcılarını neler bekliyor. Yaşanacak olası düşüş fiyatı nereye kadar götürür?

Litecoin (LTC)

Fiyat analizine girmeden önce seneye bugünlerde LTC halvinginin (yarılanma) gerçekleşmiş olacağını hatırlatalım. “LTC halvingi ne zaman ?” diye merak eden yatırımcıların 31 Ağustos tarihine alarm kurmaları gerekir. Eğer o güne kadar gevşemeye başlarsa bu gelişme LTC için iyi bir katalizör olabilir. Uzun vadeli beklentilere değindikten sonra önümüzdeki birkaç güne dönelim. Litecoin 59,52 dolar seviyesinde bir alım ilgisi buldu ancak boğalar fiyatları ayakta tutmakta zorlanıyor. Önümüzdeki saatlerde Litecoin 59,29 dolar altında bir kırılma görürse fiyat 58 dolara kadar gevşeyebilir. Tersine 61,32 doların üzerinde bir hareket, düşüş kurulumunu geçersiz kılar ve yukarı yönlü potansiyeli ortaya çıkarır.

Bollinger bandı piyasanın yakın vadede düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor. 4 saatlik grafikte ise fiyat 59 doların altına düştüğü için piyasanın düşüşte olduğunu gösteriyor. Fiyatlar düşüş eğilimini sürdürecek gibi göründüğünden, piyasa şu anda bir miktar satış baskısı ile karşı karşıya. Bitcoin’in ilerleyen saatlerdeki performansı LTC için belirleyici olacak, yatırımcıların kritik kırılmalara dikkat ederek zararlarını azaltması mümkün olabilir.