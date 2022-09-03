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En büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) ortaya çıkışının ardından milyarlarca dolarlık bir altcoin piyasası ortaya çıktı. CoinMarketCap’in verilerine göre şu anda varlığı bilinen en az 20 binden fazla altcoin var. Altcoin’ler, özellikle sundukları ek özellikler göz önüne alındığında yatırım portföyünü çeşitlendirme konusunda oldukça iyiler. İngiliz Evening Standard, 2022’de Bitcoin’e alternatif olarak yatırım yapılabilecek en iyi 5 altcoin’i sıraladı. Listede başta en büyük altcoin Ethereum (ETH) olmak üzere gözde birçok altcoin yer alıyor. İşte Evening Standard’ın paylaştığı listedeki altcoin’ler.

Ethereum (ETH)

Ethereum ağının yerel varlığı Ether (ETH), dünyanın en büyük ikinci kripto parası ve en büyük altcoin’i. Ethereum, merkeziyetsiz uygulamaları, akıllı sözleşmeleri ve finansal işlemlerin yerine getirilmesini sağlayan ve NFT’lerin çıkarılıp tutulabildiği küresel bir yazılım platformudur.

2015 yılında piyasaya sürülen ETH, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 3’ün üzerinde düşüşle bin 544 dolardan alınıp satılıyor. ETH’de tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) 16 Kasım 2021 tarihinde 4 bin 891 dolarla kaydedildi.

Bitcoin Cash (BCH)

Bitcoin Cash (BCH), en büyük kripto paradan ayrılarak bir araya gelen bir grup katılımcının, orijinal Bitcoin Blockchain’deki blok boyutunu artırarak daha fazla işlemin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 2017’de Bitcoin ağında gerçekleşen hard fork (sert çatallanma) sonucunda piyasaya sürüldü.

Bitcoin Cash’in tıpkı Bitcoin’de olduğu gibi çalışma kanıtı (PoW) konsensüs mekanizması bulunur ve toplam arzı 21 milyon adet ile sınırlandırılmıştır. Yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,40 yükselişle 116,88 dolardan işlem gören BCH‘da ATH 20 Aralık 2017 tarihinde 4 bin 355 dolarla kaydedildi.

Litecoin (LTC)

Bitcoin’in en eski rakiplerinden biri olarak 2011’de piyasaya sürülen Litecoin (LTC), en büyük kripto paradaki gibi iş kanıtı (PoW) konsensüs mekanizmasını kullanır. Bu mekanizma sayesinde Litecoin madencileri, ağdaki işlemleri doğrulayarakBlockchain’e işlemeleri karşılığında yeni çıkarılan LTC ile ödüllendirilir. Litecoin madenciliğinde Bitcoin madenciliğinden farklı olarak daha yeni olan Scrypt algoritması kullanılır. Bu algoritma sayesinde ağdaki işlemler Bitcoin’den daha hızlı gerçekleştirilir.

Yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 4,83 yükselişle 60,07 dolardan işlem gören LTC’de ATH 10 Mayıs 2021 tarihinde 412 dolarla kaydedildi.

Solana (SOL)

Ethereum gibi Solana Blockchain’i de merkeziyetsiz uygulamaları (dApps) barındırmak için inşa edilerek piyasaya sürülen bir proje. Göreceli olarak yeni gelen Solana ve ağın yerel varlığı SOL, 2020’de piyasaya sürüldü.

Solana ağındaki işlem ücretleri birçok rakip projeye kıyasla oldukça düşük seviyede. Bu da ağın kullanımının yüksek olmasına neden oluyor. Solana Blockchain’ine bir işlemin işlenmesi için “geçiş kanıtı” konsensüs mekanizması kullanılır ve bu konsensüs mekanizması ile Solana ağında saniyede 65 bine kadar işlem gerçekleştirilebilir.

Yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 1,58 düşüşle 31,12 dolardan işlem gören SOL‘da ATH 6 Kasım 2021 tarihinde 260,06 dolarla kaydedildi.

Cardano (ADA)

2017 yılında Ethereum’un kurucu ortağı tarafından oluşturulan ADA, Cardano Blockchain’in yerel varlığıdır. Cardano, iş ispatı (PoW) yerine işlemleri doğrulamak için bir hisse kanıtı (PoS) konsensüs mekanizması kullanır.

Proof of Work tabanlı sistemlerinde kullanılan kriptografiyi kırmak için yüksek elektrik enerjisi kullanımına aç olan madencilik cihazlarını kullanmak yerine ağdaki kullanıcılar bir doğrulayıcı (validator) olma şansı elde etmek için elindeki ADA’ları stake ederek bir bakıma riske tar. Cardano Blockchain’i bu sayede emsallerinden çok daha az elektrik enerjisi tüketir.

Yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 2,30 yükselişle 0,4678 dolardan alınıp satılan ADA’da ATH 2 Eylül 2021 tarihinde 3,10 dolarla kaydedildi.

Dogecoin (DOGE)

Kripto paraların bir parodisi olarak piyasaya sürülen Dogecoin, ünlü milyarder Elon Musk’ın da verdiği destekle hızla yükseldi ve dünyanın en büyük köpek temalı kripto parası oldu. DOGE, ilk olarak 2013 yılında kripto para borsalarına girdi ve Litecoin’den türetilen dağıtık defter teknolojisini kullandı.

Köpek temalı kripto para, 2021 yılının Mayıs ayında 0,7376 dolarla ATH’ını kaydetti. DOGE, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,63 düşüşle 0,06165 dolarda işlem görüyor.