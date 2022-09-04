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Kripto para piyasası yerinde sayarken, önde gelen bir analist Bitcoin (BTC) ve 2 altoin’in kısa vadede ivme kazanacağını iddia ediyor.

Ethereum ve Cardano: Ufukta ‘Short Squeeze’ Var

Kripto para piyasasında bu yıl meydana gelen çöküşü doğru tahmin eden stratejist, Bitcoin, Ethereum (ETH) ve Cardano (ADA) için ufukta ralli gördüğünü belirtti. Piyasada Capo olarak bilinen analist, 503.000 Twitter takipçisine, teknik verilerin Bitcoin’de fiyat artışına işaret ettiğini söyledi. Analiste göre, BTC’de temel düşüş trend çizgisi kırıldı. Kısa vadede meydana gelebilecek short squeeze, BTC’nin, 20.700 ila 20.800 dolar direncinin kırılması anlamına gelebilir. Bundan sonra 22.500 ila 23.000 dolar seviyeelrini görebiliriz. Kısa pozisyon sıkıştırması olarak bilinen short squeeze, açığa satış yapan birçok kişinin pozisyonlarını kapatmak zorunda kalması nedeniyle bir varlığın fiyatının hızla yükselmesi sonucunda ortaya çıkar. Analiste göre bu senoryo gerçekleşmezse, BTC önce 19.500 daha sonra ise 19.000 dolara gerileyebilir. BTC, an itibariyle 19.665 dolardan işlem görüyor.

Analistin listesindeki bir sonraki kripto para Ethereum. Analist, ETH’nin, şu anda kısa vadeli trader’lar için iyi bir fırsat sunduğunu iddia etti. Analiste göre, ETH 1.800 doları hedefliyor. Capo’nun grafiğine bakıldığında, analist Ethereum’un hedefine ulaştıktan sonra 1.300 dolar seviyesine tekrar sert bir düzeltme yapmasını bekliyor. Ethereum, an itibariyle 1.5447 dolardan işlem görüyor. Analistin radarındaki bir sonraki altcoin Cardano (ADA). Capo’ya göre, ADA çapraz direncini kırdı ve şimdi 0,52 dolardan hedefine doğru ilerliyor gibi görünüyor. Capo, Cardano’da kısa vadede iyimser olsa da, analistin grafiği ADA’nın hedef fiyatına ulaştıktan sonra tekrar 0.30 dolar seviyesine düşebileceğinie dikkat çekiyor. Cardano, gün içinde %4’ün üzerinde bir artışla 0,47 dolardan işlem görüyor.

Eylül’den Beklentiler Düşük!

Kripto para piyasası, Fed’in şahin duruşu nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Makroekonmik şartların neden olduğu satış baskısı, Bitcoin’in 20.000 doların altına düşmesine neden oldu. Merge güncellemesi için gün sayan Ethereum da birkaç kez 1.500 dolardaki kritik destek seviyesinin altına düştü. BTC ve ETC, tekrar ivme kaybederken piyasadaki belirsizlikte derinleşiyor. Uzmanlara göre, bu noktada belirleyici faktör Fed’in para politikası olmaya devam ediyor.

Kripto paralar, Federal Rezerv’in agresif duruşu nedeniyle önemli ölçüde değer kaybetti. Federal Rezerv, ABD’de enflasyonla mücadeleden sorumlu kurum konumunda. Federal Rezerv, yüksek enflasyonla mücadele etmek için niceliksel sıkılaştırmaya ve faiz artırımlarına başvuruyor. Analistler, genel olarak Eylül ayı için karamsar görünüyor.