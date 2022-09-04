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Kripto para borsası Bitstamp tarafından yaptırılan yeni araştırma, Bitcoin (BTC) ve genel olarak kripto paralara yönelik güven oranlarını ortaya çıkardı.

Bitstamp’ın raporu mevcut kripto kışının, Bitcoin (BTC) ve genel olarak kripto paralara yönelik güven üzerinde çok fazla etkili olmadığını ortaya koydu. Bitstamp raporu, piyasada yaşanan çöküşlere rağmen, kripto para birimlerine olan küresel güvenin genel olarak zarar görmediğini söyledi. Borsa, çalışmanın bağımsız bir araştırma firması tarafından yürütülen bir ankete dayandığını ve 23 ülkede 28.000 bireysel ve kurumsal yatırımcıyı içerdiğini vurguladı. Kripto paraları güvenilir bulan bireysel yatırımcıların yüzdesi ilk çeyrekte %65 iken, bu oran ikinci çeyrekte %61’e düştü. Anket, kurumsal yatırımcılar arasında da benzer bir eğilime işaret etti.

Kurumsal yatırımcıların %70’i kripto paraları birinci çeyrekte güvenilir bulurken, ikinci çeyrekte bu oran % 67’ye düştü. Bitstamp analistleri, “İlk çeyrekte kripto kışına girdiğimizi düşünürsek, bu rakamlar ilham verici ve sektörün dayanıklılığını destekliyor” ifadesini kullandı. Rapora göre, kripto paralara yönelik güven yüzdesi ülkeden ülkeye değişiklik gösterdi. ABD’deki güven oranı, birinci çeyrekte %61’den 2. çeyrekte %73’e çıktı. Buna karşılık Kanada, ikinci çeyrekte kripto para birimine olan güvenin %50’nin altına düştüğü tek ülke oldu. Kripto paralara olan güven Brezilya, Şili ve Meksika gibi ülkelerde de yüksek kaldı. Bu ülkelerde güven yüzdesi sırasıyla %77, %69 ve %70 oldu. Bitstamp, “Kripto para sektörünün zor bir dönemde bile dünya çapında birçok yatırımcı ve kurumun güvenini büyük ölçüde kazandığını görebiliyoruz” açıklamasını yaptı.

Ayı Piyasası, Yeni Fırsatlar Sunuyor

Rapora göre, Kripto paralara olan güven bazı ülkelerde biraz azalmış olsa da, yatırımcılar ayı piyasasında boş durmuyor. Bazı yatırımcılar dipten almaya devam ederken, sektöre olan güven genel olarak sarsılmadı. Bazı yatırımcılar ise kripto paralar hakkındaki bilgilerini artırmak için daha fazla araştırma yaptıklarını belirtti. Bitstamp CEO’su JB Graftieaux, kripto kışının hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara hem diten alım hem de piyasayı daha iyi anlaama fırsatı sunacağını da sözlerine ekledi.

Daha önce bildirildiği üzere, mevcut ayı piyasası, Celsius gibi güvenilir şirketlerin Haziran ayında likidite sorunları nedeniyle para çekme işlemlerini durdurmasıyla büyük bir krize neden oldu. Kripto kışı, stablecoin TerraUSD Classic’in (USTC) Mayıs ayında ABD dolara yönelik sabit değerini kaybetmesinden sonra büyük bir felakete yol açtı.