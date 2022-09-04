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Günün Kripto Parası Seçildi! Kısa Vadede Ralli Yaşar Mı?

Güncel veriler olumlu, peki fiyatta yükseliş görecek miyiz? Popüler bir altcoin günün kripto parası oldu.
17:00
4 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasanın genel yönü aşağıya olduğu için kripto para yatırımcıları altcoin avına çıktı. Piyasanın tersine gitme potansiyeli olan kripto paralar az da olsa var. Önemli gelişmeler, haberler ve daha fazla katalizör bazı altcoinleri akıntının tersine yüzdürüyor. Peki günün kripto parası seçilen bu altcoin piyasanın tersine gidebilecek mi?

1inch Network (1INCH)

Yazı hazırlandığı sırada 1inch Network’ün yerel tokeni 1inch 0,67 dolardan alıcı buluyor. İşlem hacmi ise %65 düştü ve 29 milyon dolar seviyesine gevşedi. Piyasa değeri 390 milyon dolar olan altcoin en büyük kripto paralar arasında 89’uncu sırada yer alıyor. DeFi altcoin son 30 günde 0,51 dolar ile 0,9 dolar arasında hareket etti. ATH seviyesini ise 2021 yılının 8 Mayıs’ında 7,87 doları aşarak işaretledi. Fakat 3 ay önce büyük kripto çöküşü sırasında 0,51 dolarda tüm zamanların en düşük fiyatına ulaştı.

Binance, Coinbase gibi dev borsalardan alınabilen bu altcoini gündeme taşıyan ise günün kripto parası seçilmesidir. Peki bu gelişme ne anlama geliyor, hangi açıdan günün kripto parası oldu?

1INCH Yorum

Geçtiğimiz hafta %4 değer kazanarak birçok iyi kripto paranın ilerisinde performans gösteren altcoin ekosistemdeki birkaç önemli gelişmeyi fiyatladı. Messari’ye göre 1inch tam entegrasyon öncesinde Synthetix‘in işlem hacminin %60’ından fazlasını oluşturuyordu. Kwenta ikinci sırayı alarak transfer hacminin %34’ünü oluşturdu. Bu gelişme 1inch yatırımcıların yüzünü güldürdü ancak etkileri beklendiği kadar uzun sürmedi.

1inch’in 24 saatlik sosyal etkileşimi, grafiklerde 13,3 milyona ulaşarak, sosyal aktivite açısından onu günün en iyisi haline getirdi. Ek olarak, LunarCrush, AltRank listesindeki mevcut ilk 10 kripto para arasına onu da dahil etti. Tüm bu gelişmeler bir araya getirildiğinde 1inch’s Network’e muazzam bir değer katıyor. Bunlar, kripto fiyatındaki artışa da yardımcı oldu.

1inch’in MVRV Oranı, Ağustos sonunda dibe vurduktan sonra bir yükseliş eğilimi kaydetti ve önümüzdeki günlerde fiyatta daha fazla artış bekleniyor. CryptoQuant’ın verilerine göre, 1inch’in döviz rezervi de düştü, bu da daha düşük satış baskısına işaret ettiği için olumludur. Fakat toplam transfer hacmi ve aktif adresler sırasıyla %83 ve %19 azaldı, ayrıca RSI da son yükselişe tam bir destek vermedi. Bunun da ötesinde, 1inch’in toplam döviz net akışları da 7 günlük ortalamaya kıyasla yüksekti bu durum satış baskısının artmaya başladığını gösterir.

Ekosistemindeki gelişmeler umut verici görünse de, 1inch için zincir üstü ölçümlerin ve piyasa göstergelerinin çoğu, kısa vadeli bir boğa rallisinin pek olası olmadığını gösteriyor.

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