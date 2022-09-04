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Tahminlerinde Yanılmayan Platformdan Ripple (XRP) Raporu: Eylül!

Yaptığı tahminler ile gündemde kalmayı başaran CoinMarketCap kripto para topluluğu, Eylük ayından umutlu görünüyor.
18:10
4 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yaptığı tahminler ile gündemde kalmayı başaran CoinMarketCap kripto para topluluğu, Eylük ayından umutlu görünüyor.

XRP, Eylül Sonunda Bu Seviyeye Ulaşabilir

Uzun bir düşüş döneminden sonra, kripto para piyasası nihayet toparlanmaya başlamıştı. Ancak, makoekonomik şartlar bu süreçte belirleyci unsur olmaya devam ediyor. SEC davası sonrası büyük darbe alan Ripple (XRP) da son dönemde artış kaydetti. Önde gelen platformlardan CoinMarketCap, XRP için iyimser bir tahminde bulundu. Topluluk, XRP fiyatının 30 Eylülde’de 0.49 dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu, % 50’lik bir artış anlamına geliyor. Ankette, şimdiye kadar 1.666 kişi üye oy kullandı. XRP, an itibariyle 0.32 dolardan işlem görüyor. Yılın başlangıcından bu yana XRP, düşmeye devam etti. 1 Ocak’taki 0,84 dolardan işlem gören altcoin, kripto para piyasasındaki sert düzeltme nedeniyle 0,3385 dolara kadar geriledi. XRP fiyatı, sene başından beri %59,7 değer kaybetti. XRP’nin toplam piyasa değeri ise 16.9 milyar dolar.

CoinMarketCap topluluğunun iyimserliği, SEC davasındaki gelişmelerden kaynaklanıyor olabilir. Yargıç Sarah Netburn’ün SEC’in tutarsız raporlarından şikayet etmesi Ripple topluluğun da büyük heyecan yaşamasına neden oldu.  Ripple Kanada’da yeni bir ofis açtığını ve genişleme misyonu doğrultusunda 50 mühendisi işe almayı planladığını bildirmişti. Şirket, Ağustos ayında da birçok yeni ortaklık duyurdu. Uzmanlara göre, XRP fiyatını uzun vadede SEC ile devam eden yasal sürecin sonucu etkileyecek. Ripple, davayı kaybetmesi durumunda ABD’den taşınacağını bildirmişti.

Ripple, Büyümeye Devam Ediyor

Uzmanlara göre Ripple davası Kasım 2022’ye kadar sürebilir. Ripple, son zamanalarda SEC’i köşeye sıkıştırırken şirketin avukatı Stu Alderoty SEC’i yatırımcılara yardım etmemekle suçladı. Alderoty, mevcut davanın nedeninin kurumun net kurallar koymaması ve regülasyondan kaçınması olduğunu iddia etti. Kripto para ekosisteminde 40 milyondan fazla ABD’li olduğuna dikkat çeken avukat, Konge’nin harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Davanın sonucu ne olursa olsun, XRP sınır ötesi ödemeler ve havale sisteminde büyük adımlar atarken, önde gelen bankalar ile ortaklıklar kuruyor. Bu, Ripple’ın küresel anlamda benimsenmesi için önemli bir adım. Örneğin, Ripple kısa süre önce Brezilya’da kripto para talep üzerine likidite (ODL) hizmetini başlatmak için Travelex Bank ile ortaklık kurdu. Banka, fiat paranın ülkeler arasında dönüştürülmesini ve transferini hızlandırmak için XRP‘den yararlanacak.

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