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Kripto para piyasası tehlikeli sularda gezinirken, Bitcoin’in (BTC) yine 20.000 doların altına düşmesi endişeye nedne oldu.

Dip Görülmedi: Umutlar 2023’e Kaldı!

Senenin başında 50.000 dolar seviyelerinde işlem gören BTC, 17.500 dolara kadar düştü. Küresel ekonomi resesyon söylentileri eşliğinde belirsizleğe sürüklenirken, kripto kışının ne zaman biteceği odak noktası oldu. Yatırım şirketi Cane Island’ın kurucusu ve analist Timothy Peterson’a göre, Bitcoin fiyatı henüz dip seviyeye ulaşmadı. CoinMarketCap verilerine göre BTC, an itibariyle 19.832 bin dolardan işlem görüyor. 2022, BTC için adeta kabus dolu bir yıl oldu. Timothy’e göre, Bitcoin sene sonunda taban fiyatına ulaşabilir. Bitcoin’de halving Mayıs 2020’de gerçekleşti. Dünden bugüne Bitcoin fiyatını etkileyen en kritik unsurlardan biri olarak görülen ödül yarılanması, tarihsel olarak fiyatta ciddi artışlara neden oldu.

Analiste göre, Bitcoin, hassas bir arz ve talep dengesi üzerine kurulu. Arzı etkileyen en önemli faktörlerin başında BTC halving geliyor. Piyasaya sürülen Bitcoin yarı yarıya azaldığında, BTC fiyatı da artan talep nedeniyle yükseliyor. Bu bağlamda, analist mevcut ayı piyasası koşulalrı ve halving süreci incelendiğinde BTC’nin ancak 2023’te kendini toparlayabileceğini iddia ediyor. Elimizdeki veriler Bitcoin‘in halving dönemleri sonrasında ivme kazandığını gösteriyor. Elbette ki her halving döneminin katalizörü başkaydı. Analist, 2024’te gerçekleşecek olan bir sonraki halving’e kadar BTC’nin sürpriz yapabileceğini iddia ediyor. Yatırımcıya göre, mevcut ayı piyasası dipten almak ve birikim yapmak için iyi bir fırsat.

Eylül: Bitcoin İçin Gerçek Test..!

Uzmanlara Wall Street’te riskten kaçınma eğilimi zirveye çıktığı için, Bitcoin 20.000 dolar seviyesinin altına geri döndü. Ancak Bitcoin‘in düşüşü, riskli varlıklarla gerçekleşen devasa satışlar göz önüne alındığında küçük görünüyor. Bitcoin için gerçek test, Eylül ayındaki verilerin yayımlanmasından sonra 20.000 dolar seviyesine yakın kalabilmesi. Analistlere göre, Bitcoin Eylül ayında daha düşük seviyelere düşebilir.

Bloomberg raporu, bu Eylül ayında da riskin devam ettiğini bildirdi. Bitcoin fiyatı, ivme kaybetmeye devam edebilir. Kripto para piyasası tüm yıl boyunca ABD borsası ile aynı doğrultuda hareket etti. İki piyasa arasındaki korelasyon güçlü kalmaya devam ederken, Eylül hisse senetleri için de zor bir ay olma eğiliminde.