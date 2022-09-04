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Bir bilgisayar korsanının, yapılacak çekiliş sonucunda bir ünlü ile bira içme şansı sunan NFT aracılığıyla düzenlenen bağış kampanyasında toplanan 119,2 ETH veya yaklaşık 185.000 dolar ile kaçmasının ardından Aktör Bill Murray’nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Hackerlar Ele Geçirdi

Etherscan ve Murray’nin ekibinden alınan zincir üzerindeki verilere göre, bilgisayar korsanları satış boyunca Murray’nin kişisel cüzdanına erişim sağladılar. Satış tamamlandığında saat 19:00 sularında, hackerlar satış kapanmadan önce cüzdandaki parayı boşalttılar.

The Shack tarafından, Coinbase’in NFT dünyasıyla ortaklaşa düzenlenen açık artırma, ünlü aktör Bill Murray’nin hayranlarına ünlü aktörle yemek yiyerek bir blockchain deneyimi yaşatmayı amaçlayan Bill Murray 1000″ koleksiyonunun bir parçası olan koleksiyondu.

Koleksiyondaki 1.000 NFT’den şu ana kadar yalnızca 82’si satıldı ( bu NFT’ler 1/1 buluşma çekilişinin ön koşulu) ve şu anda en ucuz olan Coinbase’in (COIN) pazarında 11 ETH veya neredeyse 17.000 dolarkarşılığında alıcılarını bekliyor.

Hackerlar Binance Bağlantılı Adreslere Fon Aktardı

Bilgisayar korsanları sahte kimlikler kullanarak kripto borsası Binance ve Unionchain.ai ile bağlantılı bir cüzdan adresine para aktarırken, NFT danışmanlık şirketi Project Venkman’dan bir güvenlik ekibi aktörün NFT’lerini korumak üzere devreye girerek cüzdanda bulunan Damien Hirst NFT, iki CryptoPunks, Pudgy Penguin, Cool Cat ve çok sayıda Flower Girls gibi pahalı JPEG’leri koruma altına aldı.

Bilgisayar korsanının ayrıca aktörün koleksiyonunda bulunan ve kişisel hesabında saklı olan 800 NFT’yi de çalmaya çalıştığı, ancak güvenlik ekibinin dolandırıcılık faaliyeti konusunda uyarıldığında transferi durdurmak için hızlı bir şekilde bir komut dosyası çalıştırdığı bildirildi.

Hırsızları Yakalamak İçin Polis Raporu Tutuldu

Altı NFT koleksiyoncusu aktörle yemek yemek için çekiliş sürecine katıldı ve süreç 60 teklif aldı. Bir Coinbase kullanıcısı olan Brant Boersma, hepsini geride bırakarak ünlü aktörle bir portrede de yer alacağı randevuyu kazandı. Fonların çalınmasıyla buluşmanın hala gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil. Bir polis raporu hazırlandı. Chainalysis, suçluları takip etmek ve tutuklamak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor.