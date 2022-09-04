Reklam
Al / Sat

  • CoinTürk
  •   Bu Ünlünün NFT Cüzdanı Hacklendi! Milyon Dolarlık NFT Korkusu!

Bu Ünlünün NFT Cüzdanı Hacklendi! Milyon Dolarlık NFT Korkusu!

Hack vakaları gün geçtikçe artış gösterirken yaşanılan son olay yatırımcıları korkutmak için fazlasıyla yeterli olabilirmiş gibi görünüyor.
20:30
4 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bir bilgisayar korsanının, yapılacak çekiliş sonucunda bir ünlü ile bira içme şansı sunan NFT aracılığıyla düzenlenen bağış kampanyasında toplanan 119,2 ETH veya yaklaşık 185.000 dolar ile kaçmasının ardından Aktör Bill Murray’nin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

Hackerlar Ele Geçirdi

Etherscan ve Murray’nin ekibinden alınan zincir üzerindeki verilere göre, bilgisayar korsanları satış boyunca Murray’nin kişisel cüzdanına erişim sağladılar. Satış tamamlandığında saat 19:00 sularında, hackerlar satış kapanmadan önce cüzdandaki parayı boşalttılar.

The Shack tarafından, Coinbase’in NFT dünyasıyla ortaklaşa düzenlenen açık artırma, ünlü aktör Bill Murray’nin hayranlarına ünlü aktörle yemek yiyerek bir blockchain deneyimi yaşatmayı amaçlayan Bill Murray 1000″ koleksiyonunun bir parçası olan koleksiyondu.

Koleksiyondaki 1.000 NFT’den şu ana kadar yalnızca 82’si satıldı ( bu NFT’ler 1/1 buluşma çekilişinin ön koşulu) ve şu anda en ucuz olan Coinbase’in (COIN) pazarında 11 ETH veya neredeyse 17.000 dolarkarşılığında alıcılarını bekliyor.

Hackerlar Binance Bağlantılı Adreslere Fon Aktardı

Bilgisayar korsanları sahte kimlikler kullanarak kripto borsası Binance ve Unionchain.ai ile bağlantılı bir cüzdan adresine para aktarırken, NFT danışmanlık şirketi Project Venkman’dan bir güvenlik ekibi aktörün NFT’lerini korumak üzere devreye girerek cüzdanda bulunan Damien Hirst NFT, iki CryptoPunks, Pudgy Penguin, Cool Cat ve çok sayıda Flower Girls gibi pahalı JPEG’leri koruma altına aldı.

Bilgisayar korsanının ayrıca aktörün koleksiyonunda bulunan ve kişisel hesabında saklı olan 800 NFT’yi de çalmaya çalıştığı, ancak güvenlik ekibinin dolandırıcılık faaliyeti konusunda uyarıldığında transferi durdurmak için hızlı bir şekilde bir komut dosyası çalıştırdığı bildirildi.

Hırsızları Yakalamak İçin Polis Raporu Tutuldu

Altı NFT koleksiyoncusu aktörle yemek yemek için çekiliş sürecine katıldı ve süreç 60 teklif aldı. Bir Coinbase kullanıcısı olan Brant Boersma, hepsini geride bırakarak ünlü aktörle bir portrede de yer alacağı randevuyu kazandı. Fonların çalınmasıyla buluşmanın hala gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli değil. Bir polis raporu hazırlandı. Chainalysis, suçluları takip etmek ve tutuklamak için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Fanz Finance Nedir? Neleri Hedefliyorlar?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Youtube, Facebook, Twitter Gibi Sosyal Ağların Sonu Mu Geliyor? Lens Protocol Bunu Yapabilir mi?
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Stablecoin Nedir? 5 Başlıkta Tartışmaların Odağındaki Stablecoin’ler
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Altcoin Sezonu Nedir? 6 Başlıkta O Hep Beklenen Altcoin Sezonu
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
İlgili Yazılar
Milyar Dolarlık Şirketten Kripto Para Paylaşımı! Olayın Aslı Anlaşıldı!
Milyar Dolarlık Şirketten Kripto Para Paylaşımı! Olayın Aslı Anlaşıldı!
NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak
NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
BAYC Koleksiyonu NFT Koleksiyonerlerine Sinyal Mi Veriyor?
Sıcak Gelişme: 50.000 Kişilik Veri Sızıntısı! Türk Yatırımcıları İlgilendiriyor Mu?
Sıcak Gelişme: 50.000 Kişilik Veri Sızıntısı! Türk Yatırımcıları İlgilendiriyor Mu?
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Son Dakika: Instagram Müjdeyi Verdi! 2 Milyarı Aşkın Kullanıcı!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Formula 1’den NFT’ler ve Kripto Varlıklar Üzerine Atılım!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bu Ünlünün NFT Cüzdanı Hacklendi! Milyon Dolarlık NFT Korkusu!
NFT Pazar Yerinden AirDrop Müjdesi: 900.000 Token Dağıtılacak
En Büyük NFT Pazar Yeri OpenSea’dan Ethereum Açıklaması: Kararlıyız
Yatırımcılar Dikkat! Bu NFT Projesi Basamakları Hızla Tırmanıyor!
Son Teknik Analizler
Bitcoin (BTC) Teknik Analizi! Kısa Vadeli Beklentiler Neler?
Bitcoin Fiyatındaki Düşüş için 19.500 Dolar Yeterli mi? Sırada Ne Var?
BTC, ETH, BNB ve 7 Altcoin İçin Fiyat Analizi!
En Tanınmış Kripto Para Analistleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Kralı Altcoin Geri Döndü! Yüzde 74 Düşüşün Ardından Toparlanıyor!
Bu Altcoin Grubu Ralliye Başlıyor! Gözden Kaçan Kripto Paralar!
Kripto Para Piyasalarına Meydan Okuyan DeFi Projesi! Yüzde 203 Artış!
DeFi Altcoin’in Kurucusundan Enflasyon Müjdesi: Fiyat Yükselişe Geçti
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022