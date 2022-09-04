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Kıdemli analist, makroekonomik şartlar nedeniyle 20.000 doların altına düşen Bitcoin’in (BTC) bu seviyeyi koruması gerektiğine inanıyor.

Scott Redler: Bitcoin, 10.000 Dolara Düşebilir!

Analistler, Eyül ayı için uyarılarda bulunurken, T3 Trading Group’tan Scott Redler, BTC‘nin 17.600 doları tutmaması durumunda 10.000 dolara düşebileceğini söylüyor. Bitcoin’de tekrar tehlike çanları çalmaya başlarken, fiyatı tetikleyebilecek herhangi bir katalizör bulunmuyor. Geçmişteki verilere dikkat çeken uzman, Eylül’ün riskli bir dönem olacağını iddia ediyor. Analiste göre, Bitcoin fiyatı 20.700 dolar seviyesinin altında kaldığı sürece satış baskısı artmaya devam edecek. Temmuz ayında nispeten daha iyi performans sergiledikten sonra Bitcoin, Ağustos ayında büyük fiyasko yaşadı.

Fed, faiz oranlarının artırılacağına dair sinyal verdikten sonra, kripto para piyasası sert darbe aldı. BTC, 2013’ten bu yana Eylül ayında ortalama %6 düştü. Bitcoin yalnızca 2015 ve 2016’da Eylül ayı boyunca değer kaydetti. Bitcoin, 2014’te %19, 2019’da ise %13.4 düşüş kaydetti. Fed’in faiz artırımlarına devam edeceği öngörülüyor. Uzmanlar, enflasyonu dizginlemek için merkez bankasının Eylül ayında faiz oranını 75 baz puan daha artıracağına inanıyor.

Analistten Kritik Ethereum Uyarısı

Scott Redler, geçtiğimiz günlerde Ethereum fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda da bulundu. Yöneticiye göre, Ethereum 1.000 dolar seviyesinin altına düşme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Redler’e göre, S&P 500 endeksi Haziran’ın dip seviyelerini yeniden test ederse, Ethereum yine alarm vermeye başlayabilir. Haziran ayında, hisse sentlerinin ayı piyasasında olduğu teyit edilmişti. Bitcoin ve borsa arasındaki yüksek korelasyon, bu sene analistlerin odak noktası oldu. Ethereum, 14 Ağustos’ta 2.031 dolara ulaşmayı başardı. Bu başarı, Merge güncellemesi ile bağdaşlaştırıldı.

Ethereum’un etkileyici rallisi, piyasada umutların yeniden filizlenmesine neden olmuştu. Ethereum fiyatı, Ağustos ortasında 2000 dolar seviyesine ulaştı, ancak daha sonra ortaya çıkan satış baskısı nedeniyle 1500 dolar seviyesinin düştü. Powell’ın açıklamaları da ETH fiyatını etkiledi. Gelişmeler ve ağ etkinliği, fiyatı sabit tuttu. Merge güncellemesinin sadece birkaç hafta sonra gerçekleşmesi beklenmesine rağmen, ETH güçlü düşüş baskısı altında kalmaya devam ediyor. Ancak, Milyarder Mark Cuban kısa süre önce, Ethereum’un hisse kanıtına geçişinden sonra enerji tüketimi önemli ölçüde azalacağı için yeni başarılara imza atacağını belirtti.